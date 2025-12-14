タレントの南明奈（36）が13日深夜放送のテレビ東京「二軒目どうする？〜ツマミのハナシ〜」（土曜深夜0・55）に出演。夫でお笑いコンビ「よゐこ」の濱口優（53）とのエピソードを語った。

濱口との交際は隠す気はなく、「手をつないで歩いていたし、テーマパークも行っていたし、車も横に乗っていた」と回顧。

交際半年後、デート中に記者とみられる人物を見つけ、「記者の方だなと。分かりました、空気感で。これは撮られたなと思って」翌日に事務所の社長に報告したという。

「“よゐこの濱口さんとお付き合いしています。将来結婚も考えています。たぶん昨日撮られたから、近々連絡が来るかもしれません”って。それは25歳ぐらいになったとき」と明かした。

また、濱口の魅力について「どんな失敗も必ずポジティブに言ってくれる」と言い、「オムライスの卵がボロボロになっても“ダメージデニムみたいでかっこいいね”って。ぶりの照り焼きを作った時に焦がしちゃったら、“焦げは最高の調味料だよ”って」とのろけた。

南と濱口は2018年に結婚。22年7月に長男が誕生した。