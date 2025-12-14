タレントの平愛梨が13日、自身のInstagramを更新。41歳の誕生日を迎え、夫でサッカー日本代表の長友佑都選手や家族から祝福を受けたことを報告した。

平は「41st birthday 12月12日お祝いメッセージありがとうございました」「40歳になってからの1年が早すぎてあっという間に41歳になってました」と、12日に41歳の誕生日を迎えたことを報告し、長友選手と4人の息子との家族ショットを公開した。

続けて「目覚めるとたくさんメッセージが届いていて、お花やプレゼントもくださった方、本当にありがとうございました」と、お祝いのメッセージやプレゼントに感謝を述べた。

そして「普段バタバタバタバタ時間が過ぎていく中でも、私の生まれた日を毎年大切にしてくれる夫に“ありがとう”が込み上げます」と長友選手への想いをつづった。

最後に「歳の数の薔薇の花束、たくさんのプレゼント。とても楽しいお祝いをしてもらえて幸せ。またこの1年も改めてよろしくお願いします」と心境を述べ、投稿を締めくくった。

この投稿にファンからは「誕生日おめでとうございます」「41歳!?20代か30代に見えます」「家族仲良く毎日を楽しんでください」などのコメントが寄せられた。