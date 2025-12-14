【岩本輝雄】オリジナル10の名門がついにJ１復帰。歴史と伝統あるジェフ。他クラブのサポーターも待っていたんじゃないかな
ジェフがJ１に復帰したね。実に17年ぶりだ。今季のJ２は３位でフィニッシュ。自動昇格は逃したけど、昇格プレーオフを勝ち抜いた。
準決勝と決勝はいずれもホームのフクアリで戦った。どちらも僕は現地で観戦。徳島との決勝でも、いろんな人から声をかけられたよ。「どこにでもいますねー」って（笑）。
ジェフは僕にとって古巣でもない。でもやっぱり気になるよね。現役時代には僕の思い出に残る40メートルのフリーキックを決めた相手で、よく対戦もしていたし、そんなクラブが今季こそJ１に、と。注目はしていた。
開幕６連勝で好スタートを切って、しばらく首位に立っていたけど、その後は少しトーンダウン。少なからず相手に研究もされて、苦戦していたんじゃないかな。
改めてJ２を勝ち抜くのは難しいと思った。自分もベガルタ時代にJ１昇格を経験したけど、決して簡単じゃなかった。当時に比べて、今では各チームが強化されて、国内リーグのレベルも上がってきている。ごまかしがきかないというか、いくらジェフのようなクラブでも、様々な苦労をしたはずだ。
そんなJ２をようやく抜け出した。プレーオフの決勝戦では、引き分けOKというアドバンテージもあるかなかで、手堅く、堅実にプレーしていたと思う。徳島も手強かったけど、ジェフは粘り強く守りながら、チャンスを確実にモノにして、１−０で競り勝った。
そのなかで鈴木大輔の存在が印象的だった。彼のコーチングやビルドアップは相当に効いていたと思う。経験豊富な35歳の鈴木は、精神的にも頼りになったんだろうね。
試合後には、僕の高校の先輩でもあるフィジコの山崎亨さんと話す機会があった。達成感のなかに疲労も見えた。相当なプレッシャーがあったと思う。
とにかく、クラブが一体となって掴んだJ１復帰。スタジアムの雰囲気も最高だった。ファン・サポーターは大きな力になったはず。大声援でも、もしかしたらピッチ上ではお互いの声がよく聞こえなかったかもしれない。でも、ジェフは一丸となって戦えていたし、小林監督のもと、しっかりと整理されて、目標に向かって戦い抜くことができていた。
ジェフはオリジナル10の１つだ。ジェフのサポーターはもちろん、他のクラブのサポーターも待っていたような気がするんだよね。僕の周りの人たちの反応を見ても、そういう感じがある。歴史と伝統がある名門ジェフが、ついにJ１に帰ってくる。個人的にも嬉しいし、来年が楽しみだね！
【著者プロフィール】
岩本輝雄（いわもと・てるお）／1972年５月２日、53歳。神奈川県横浜市出身。現役時代はフジタ／平塚、京都、川崎、V川崎、仙台、名古屋でプレー。仙台時代に決めた“40メートルFK弾”は今も語り草に。元日本代表10番。引退後は解説者や指導者として活躍。「フットボールトラベラー」の肩書で、欧州CLから地元の高校サッカーまで、ジャンル・カテゴリーを問わずフットボールを研究する日々を過ごす。23年に『左利きの会』を発足。
【画像】17年ぶりのJ１復帰を決めたジェフユナイテッド千葉！喜びあふれる選手たちの表情を厳選ショットで届け！
