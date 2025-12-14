「まさかこんなことが…」King ＆ Prince、50TAこと狩野英孝とコラボ！ 「神曲」「笑いすぎて泣いた」
アイドルグループ「King ＆ Prince」の公式X（旧Twitter）は12月13日、投稿を更新。お笑いタレント・狩野英孝さんが扮（ふん）するシンガーソングライター「50TA（フィフティーエー）」とのスリーショットを披露しました。
人気バラエティ番組『ロンドンハーツ』（テレビ朝日系）のドッキリ企画で誕生した50TAですが、13日に放送された特番でKing & Princeに楽曲『希望の丘』を提供したことを明かしました。同アカウントは「そして！！！ ミュージックステーション『SUPER LIVE 2025』もよろしくお願いいたします」と続け、26日放送の『ミュージックステーション SUPER LIVE 2025』（テレビ朝日系）では、3人で同曲を初披露することを報告しました。
コメントでは「まさかこんなことが起こっていたなんて」「いい意味で劇薬投入されていい刺激になりました！」「二人がタッパーとかチルド室とか歌ってるの意味わからないのに、いい曲だった」「こんなにずっと笑ってキンプリの曲を聴くことなんて初めてだよ」「お腹痛い」「笑いすぎて泣きながら見ました」「このコラボが実現て夢みたいです」「50TAことEIKOちゃん、神曲ありがとう」「頭の中は 希望の丘 エンドレスです」と反響を呼んでいます。
同アカウントは「『ロンドンハーツ』ご覧いただきありがとうございました！ みなさん『希望の丘』最高でしたでしょうか？」とつづり、永瀬廉さん、高橋海人さん（※高ははしごだか）と50TAとのスリーショットを披露しています。
「#差し上げます #頂きます」『希望の丘』は、今回の投稿に「#差し上げます #頂きます」とハッシュタグが添えられているように、「差し上げます」「頂きます」のコール＆レスポンスが印象的な楽曲。ファンからも「早くライブで“頂きます”やりたいです笑」「『いただきます』もう準備万端です」「C&Rできる日が楽しみです」「はやくコーレスしたい」との声が寄せられています。同日の「Mステ」初披露のパフォーマンスが待ち遠しいですね！
