芳根京子、自身初となるカレンダーを見た“家族”の反応明かす 母親の言葉にしみじみも…兄からはまさかの一言
俳優の芳根京子（28）が14日、都内で開かれた自身初となるカレンダー『芳根京子カレンダー2026』（15日発売）の発売記念イベントに出席。初の作品に対する家族からの反応を明かした。
【写真】ちょっぴり小悪魔な表情！肩出しショットを見せた芳根京子
初となるカレンダーは“芳根京子の今”をテーマに、見る人を幸せにする笑顔はもちろん、リラックスした様子やクールなイメージなど多彩な表情と衣装で12ヶ月を表現する。愛してやまないペットのフェレットとの共演も見どころとなっている。イベントで出来栄えについて問われた芳根は「120点！」と満面の笑みを見せた。
また今回のカレンダーはすでに母親には手渡したといい「大人になったね。良かったね」と声をかけられたとしみじみ。
しかし、実兄からは「妹のカレンダーを飾る兄ってどうなんだろう…」とまさかの反応があったことを明かし「兄の家のリビングに勝手に飾りに行こうと思います」とちゃめっ気たっぷりに話した。
