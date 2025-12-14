56歳・KABA.ちゃん、メガネ＆茶髪ロングの近影「しっかり生存確認していただきましたぁ〜」
タレントのKABA.ちゃん（56）が14日、自身のインスタグラムを更新し、近影を披露した。
【写真】56歳・KABA.ちゃん、メガネ＆茶髪ロングの近影
KABA.ちゃんは、ブラウンのメガネをかけ、同色系のロングヘア姿で、バラエティー番組のスタジオに座ってポージング。「12/15（月）BSフジ『クイズ！脳ベルSHOW』22:00〜22:55に出演します。という事でしっかり生存確認していただきましたぁ〜」と報告した。
「てか、ご一緒させていただいた大先輩の瀬川瑛子さん、本当にお茶目で可愛くて面白いので私的にかなりツボ 実は前からずっとツボなんですけど（良い意味ですよ）どんな結果になるかお楽しみにですぅ〜お時間ある方チェックしてみて下さい 宜しくどーぞ」と呼びかけた。
KABA.ちゃんは今年7日、「お芝居では、龍イチカという芸名で活動していく事になりました」と説明。「タレント振付師としては、これまで通り通りKABA.ちゃんとして、、、」と伝えていた。
