女優の芳根京子（28）が14日、都内で行われた「芳根京子カレンダー2026」（ワニブックス）発売記念イベントに出席。2025年を振り返り、今年の漢字について語った。

今年はTBS系火曜ドラマ「まどか26歳、研修医やってます！」やフジテレビ「波うららかに、めおと日和」の2作で主演を務め、公開中の映画「君の顔では泣けない」に出演するなど、飛躍を遂げた芳根。今年の漢字に「笑」を選び、「笑いすぎて、何度か声が枯れたなって。明るい作品が多かったので。とにかく、笑いが絶えない1年間だった」と充実感をにじませた。

クリスマスの予定を聞かれると「クリスマスはとってもワクワクするお仕事が入っているので、凄く楽しみ」と待ち切れない様子。「この作品が解禁になった時にきっと、“これクリスマスにやってたんです！”って私は大騒ぎすると思うので、待っていてもらえたらうれしいです」としつつ、報道陣から出演作のヒントを求められタジタジ。思い悩んだ末に「3カ月以内にわかります！」と言い切り、笑いを誘った。

多忙を極めた芳根だったが、今年中にやり残したことはないという。現在撮影期間に入っていることも明かした上で「あと数日で終わるので、今年は色んな人と忘年会ができるぞって」とニヤリ。「今年は友達とご飯に行ける機会が凄く少なかった1年だったので、ここから追い込みで色んな方とご飯に行きたいなと思います」と意気込んでいた。