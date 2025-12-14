お笑いコンビのぺこぱが１４日、読売テレビ「上沼・高田のクギズケ！」に出演し、シュウペイが１時間の番組収録で一言も話さなかったと、相方の松陰寺太勇が明かした。

番組では「プロ根性がすごい人」をテーマに話し合った。松陰寺は「相方のシュウペイなんですけど美意識が非常に高いんです。僕のほうがメーク時間長いと思われるんですけど、僕の２、３倍かけるんです。僕はものの５分で終わるんです」と述べた。さらに松陰寺は「１時間くらい芸人さんとトークをする収録だったんですけど、相方は一言もしゃべらなかったんです」と明かした。シュウペイ自身が「ええっ！」と驚いた。

松陰寺は収録後、「さすがに凹んでるかと思ったけど、しっかりと乳液を（顔に）しみこませて」と反省よりメークにこだわっている姿を明かし、ＭＣの上沼恵美子は爆笑。上沼が「落ち込まないの？しゃべらなかったことは？」と尋ねた。シュウペイは「たぶん、空気を読んで、ここだって思うところに差し込もうとしたんですよ。行くぞ、行くぞって思ってたら収録終わってたんです」と話して爆笑を誘った。

上沼は笑いながら「それはフリートークがへたくそなんちゃうか？」とツッコんでいた。

ぺこぱは２０１９年Ｍ-１で３位となってブレイクした。上沼は審査員で９６点と最高点を付け、コンビは「１番評価高かったんで。ホントに好きになっちゃって」と上沼に感謝していた。