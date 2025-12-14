お笑いコンビ、エルフの荒川（29）が14日、TBS系「サンデー・ジャポン」（日曜午前9時54分）に出演。13日に放送された日本テレビ系「女芸人No．1決定戦 THE W 2025」のワンシーンを再現した。

番組にはこの日、第1子妊娠を発表したばかりの藤田ニコルが出演。“先輩ギャル”である藤田に対し、荒川が祝福の1発ギャグを披露すると、爆笑問題太田光から「質の悪い客の前でやってるからだよ」とちゃちゃを入れられた。

エルフは「THE W」で、審査員を務めた霜降り明星の粗品から「普段、質の悪い客の前でしかネタ試せてないから、こんな全国の賞レースの決勝戦でこんなことやってしまう」と辛口批評を受け、荒川が「粗品さ〜ん、すいません、本当にありがたいんですけど、『THE W』から出ていってくれませんか？ 迷惑なんです」と返したシーンが話題となったばかり。

荒川は太田のツッコミに「粗品さん思い出したくない」と頭を抱えると、続けて「太田さん、『サンジャポ』から出て行ってください！」と「THE W」でのやりとりを再現して笑いを誘った。

相方はるは、田中裕二から「粗品は怖かった？」と率直に聞かれると「粗品さんだけじゃなくて、審査員の方全員怖かったのは前提であったので」としつつ、「自分らの好きなネタを出させてもらって、全力で挑ませてもらいました」と振り返っていた。