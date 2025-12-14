大掃除で「10年前の通帳」を発見！ 残高は“パート代5万円”ほどですが、「休眠預金扱いで引き出せない」って本当ですか？ 銀行から連絡が来てないなら大丈夫でしょうか？

休眠口座とは？

休眠口座（休眠預金）とは、10年以上入出金の取引がない預金口座のことです。休眠口座のお金は、休眠預金等活用法に基づき、預金保険機構に移管され、社会貢献活動に活用されます。休眠預金等活用法は2018年1月1日に施行され、2019年度から本格的にNPO団体などへの助成が開始されています。

休眠口座の対象となる預金は、次のものです。



・銀行の普通預金、定期預金

・ゆうちょ銀行の通常貯金、定期貯金、定額貯金

・信用金庫の普通預金、定期積立

外貨預金や仕組み預貯金、財形貯蓄などは休眠口座の対象外です。また、10年間取引がない場合でも、金融機関からの通知を書面やメールで受け取れれば休眠口座にはなりません。ただし、住所やメールアドレスが変わっており、通知が受け取れない場合は休眠口座になります。

また、金融機関から通知が来るのは、預金残高が1万円以上の場合のため、1万円未満は通知がなく、何もしなければ自動的に休眠口座になります。使わなくなった口座がある場合は、面倒でも解約しておけば、金銭的な損はなくせるでしょう。



休眠口座のお金は何に使われている？

10年以上取引がない預金は、毎年1200億程度発生しています。そのお金を社会のために役立てられえるよう、休眠預金等活用法が施行されました。休眠口座の預金は、以下のようなことに活用されています。



・子ども若者支援

・生活困難者支援

・地域活性化等支援

上記の支援活動は主に、NPO団体がおこなっています。NPO団体が民間公益活動をおこなう資金の原資として、休眠口座のお金を活用しています。どのような団体を支援しているのかは、一般財団法人日本民間公益活動連携機構（JANPIA）「休眠預金活用事業（助成・出資） 」で確認できるため、気になる人は確認してみてください。



10年前の通帳からお金を引き出せる？

前記のとおり、休眠口座になったとしてもお金は引き出せます。口座を開設した金融機関に、通帳やキャッシュカード、本人確認書類などを持参すれば問題ありません。ただし、必要になる手続きは、金融機関によって異なるため、事前に確認したほうがよいでしょう。

休眠口座になったからといって、引き出せる期限が設けられているわけではなく、いつでも出金できます。通帳やキャッシュカードを紛失している場合は、本人確認書類を持参して金融機関に行けば引き出せます。そのため、「大掃除で10年以上使ってない通帳を見つけ、5万円入っている」ケースでも、問題なく出金可能です。

アルバイトやパート経験、転職が多い人などは、過去に複数の口座を開設していたけれど、今はまったく使っていない口座がある可能性があります。すべて引き出していたつもりでも、以外と忘れているお金があるかもしれません。「もしかしたら……」と思ったら、ぜひ埋蔵金がないか探してみてください。



まとめ

10年以上取引のない口座は休眠口座になりますが、引き出せなくなるわけではありません。金融機関ごとに決められた手続きをすれば、自由に自分のお金を引き出せます。そのため、大掃除で通帳を発見した場合でも同様です。

金融機関の口座が複数ある人は、一度残高をチェックしてみるのもよいでしょう。「最後の月の給与を引き出し忘れていた！ 」ということに気づき、思いがけぬ臨時収入になるかもしれません。



出典

政府広報オンライン 放置したままの口座はありませんか？10年たつと「休眠預金」に。

執筆者 : 藤岡豊

2級ファイナンシャル・プランニング技能士