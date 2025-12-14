

『週刊プレイボーイ』のグラビアに登場した里仲菜月





昨年5月に衝撃のグラビアデビューを果たしたアイドル界随一のスタイルを持つ里仲菜月（さとなか・なつき）ちゃんが、12月15日（月）発売『週刊プレイボーイ52号』のグラビアに登場。4度目の登場となる今回は、今までと趣向を変えて「同棲生活」をテーマにグッと距離感の近いグラビアを。

【写真】アイドル界随一のスタイルを持つ里仲菜月

＊ ＊ ＊

【自分史上一番の自然な仕上がり】

――今回の撮影テーマは「同棲生活」でした。

里仲 グラビアのお仕事を始めて2年近くたつんですけど、こんなに「撮影」を意識しない日は初めてでした。というのも、意外と今までキメキメのポージングの撮影ばかりしてきたので。自分史上、一番自然な仕上がりなんじゃないかなと思います。

――印象的だったことは？

里仲 カメラマンさんと中華料理屋に行って撮影したこと。いつも撮影終わりの夜に、ご褒美にビールを飲むんですけど、今回はお昼から飲んじゃいました（笑）。

――里仲さんって、誰かと一緒に暮らせるタイプですか？

里仲 友達は多いんですけど、一緒に住めるかというと......（笑）。私、生活の中でマイルールみたいなものがけっこう多くて。だからたぶん、誰かと一緒に住むとかはできないです（笑）。

――例えばどんな？

里仲 冷蔵庫の中の配置とか、家事をやるタイミングとか。なぜか自分の中で決まっていることがあって、誰かと一緒に住むといろんな兼ね合いでそれがズレたり、無駄な時間ができたりしそうで。たぶんせっかちなんですよね。

――ちょっと意外です。

里仲 そうですか？ あとは「家に帰っても座らずに、まずは家事をする」とかもあります。リュックを背負ったまま洗濯機回したり、お風呂を沸かしたり。

――なるほど、徹底してる！

里仲 案外、家事ができるタイプです（笑）。ダイエット中だけですけど、しっかり料理もしますし！

――ちなみに、里仲さんのファンってガチ恋は多い？

里仲 誰かと比べたことがないので、どうなんでしょう。愛でてもらってはいるんですけど、けっこう「なっちゃんと同い年の娘がいます」っていう方も多いし。

――グラビアを見てもしも「同棲しよう！」って言われたら？

里仲 「考えとく！」かな（笑）。可能性はゼロじゃないですから。

――（笑）。12月ということで、今年の冬にやりたいことは？

里仲 毎年ちゃんとスケジュールを作ってスノボーに行くのが楽しみなんですよ。

――さすが自衛隊の両親から生まれたスポーツ万能少女。ジャンプやレールとかも？

里仲 それ、よく言われるんですけど、まったくできないです（笑）。なんだったら毎年滑り方を忘れるので、いつも思い出すところから始まるくらい。そもそも、ケガしてステージに立てなくなるのが一番まずいですし！

――あくまでアイドルファーストですね。来年はいよいよ結成10周年イヤーに突入します。

里仲 ちょっと前までは「何か成し遂げなきゃ」ってプレッシャーに感じていたんですけど、ようやく楽になってきました。

――「バズらなきゃ」とか、「ベテラン感がかせになっている」とか、これまでいろんな悩みを聞いてきましたが、吹っ切れました？

里仲 シンプルに「12歳から22歳まで同じメンバーで同じグループを続けるってすごくない？」と気づきました（笑）。もちろん何かを諦めたわけじゃないし、ほかのアイドルには負けたくないけど、もはや3人でいられたら、どんなことでもなんとかなるというか。

――今の形が続けられれば、と。また考えが大人になりました？

里仲 落ち着きは増してるけど、まだまだ中身は子供です。でも、昔は幼すぎたので、ライブは見るし私推しだけど「一緒にチェキを撮るのはさすがに遠慮しておこうかな」っていうファンの方もちらほらいたみたいで（笑）。

――当時は中学生ですもんね。

里仲 そういう方々が今になってチェキ列に来てくれるようになったことがすごくうれしくて。そんな感じで年齢を重ねつつ、周りの人といっぱい笑いながら過ごして、おいしいものがたくさん食べられたら「もうこの上ないな」と、最近よく思います。

スタイリング／大橋みずな ヘア＆メイク／ムロゾノケイト（GiGGLE）

●里仲菜月（さとなか・なつき）

2003年7月10日生まれ 茨城県出身

〇アイドルグループ・Task have Funのメンバー。12月30日（火）に愛知・ダイアモンドホールで「Task have Fun 結成10周年キックオフワンマンライブ 名古屋編」を開催。テレ朝動画 logirl（ロガール）で冠番組『Task have Fun Diary』（毎週金曜17:00頃〜）が配信中 。FM FUJIでレギュラーラジオ番組『Radio have Fun』（毎週火曜23:00〜）が放送中。

公式X【@Task_Natsuki】

公式Instagram【@natsuki_satonaka】

公式TikTok【@okomenatsuki】



里仲菜月デジタル写真集『しあわせって、こういうこと。』 撮影／倉本侑磨 価格／1100円（税込）





取材・文／アオキユウ（short cut） 撮影／倉本侑磨