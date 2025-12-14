来年大河『豊臣兄弟！』追加キャスト21人 扮装解禁「本命キター！」「す、すごい…」「豪華すぎる」
俳優の仲野太賀が主演を務める、大河ドラマ『豊臣兄弟！』（2026年1月4日スタート 毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の追加キャスト21人と、それぞれの扮装カットが公開され、大きな注目を集めている。
【写真多数】竹中直人ら豪華な顔ぶれ…『豊臣兄弟！』追加キャスト陣
大河ドラマ第65作で描くのは、戦国時代のど真ん中。強い絆で天下統一という偉業を成し遂げた豊臣兄弟の奇跡。主人公は天下人の弟・豊臣秀長（ひでなが）。歴史にif（もしも）はないものの、「秀長が長生きしていれば豊臣家の天下は安泰だった」とまで言わしめた天下一の補佐役・秀長の目線で戦国時代をダイナミックに描く波乱万丈のエンターテインメントとなっている。
新たに発表されたのは、松永久秀役役・竹中直人、坂井喜左衛門役・大倉孝二、浅野長勝役・宮川一朗太、ふく役役・森口瑤子、佐久間信盛役・菅原大吉、林秀貞役・諏訪太朗、森可成役・水橋研二、丹羽長秀役・池田鉄洋、佐々成政役・白洲迅、佐久間盛重役・金井浩人、今川義元役・大鶴義丹、足利義昭役・尾上右近、弥助役・上川周作、甚助役・前原瑞樹、蜂須賀正勝役・高橋努、大沢次郎左衛門役・松尾諭、篠役・映美くらら、稲葉良通役・嶋尾康史、氏家直元役・河内大和、前野長康役・渋谷謙人、安藤守就役・田中哲司の21人。ファンからは「かつての秀吉・竹中直人さん…本命キター！」「す、すごい…さすが大河ドラマ」「来年のキャスト豪華すぎるでしょ」といった反響がみられた。
