◇第48回全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会（2025年12月14日 東京辰巳アイスアリーナ）

来年2月のミラノ・コルティナ冬季五輪の代表選考会を兼ねた全日本ショートトラックスピードスケート選手権大会が14日、東京で行われた。最終日は男女の1000メートルが決勝まで行われる。

女子1000メートルは長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）が優勝した。長森は序盤は後方からうかがう展開だったが、中盤で先頭争いに出ると、残り2週付近で関口をかわして先頭に立ち、そのままゴールラインに入った。

前日13日に行われた女子の500メートル、1500メートルはともに長森が優勝しており、これで女子3冠。3冠王者が生まれるのは第30回大会以来、18大会ぶりとなった。2位は関口綾野（小海高校）、3位は山名里奈（滋賀県スポーツ協会）となった。

長森は「本当なのかな、と実感がまだない。積み上げてきたものを発揮したいと思った。全日本で勝とうという思いでやってきたので、（代表選考の）結果はどうなるか分からないが、よかったなと思います」と喜びをかみ締めた。

国際スケート連盟（ISU）は10日にミラノ・コルティナ冬季五輪スピードスケート・ショートトラックの国・地域別出場枠を発表し、日本は男子が4枠、女子は5枠を獲得。リレー種目で男女、混合の出場枠を得た。個人種目は男子が1500メートルで最大の3枠、女子が1000メートルと1500メートルで3枠を手にした。

また、日本スケート連盟は同五輪の日本代表選考基準を満たした男女6選手をすでに発表。男子は宮田将吾（日本通運）、吉永一貴（トヨタ自動車）、渡辺啓太（阪南大職）。女子は、中島未莉（トヨタ自動車）、金井莉佳（日大）、平井亜実（トヨタ自動車）で、代表入りが事実上内定した6人は、最終選考となる全日本選手権には出場しない。残りの五輪代表選手は14日発表される。

【女子1000メートル決勝進出者】

関口綾野（小海高校）

山名里奈（滋賀県スポーツ協会）

長森遥南（アンリ・シャルパンティエ）

菊池萌水（ＫＨネオケム株式会社）

嶋田利渚（関西学院大学）