MAX&Co.の新作コレクション♡ピエトロ･テルツィーニとの最新「1-800 GIFT ALERT」

MAX&Co.から、グラフィックアーティストのピエトロ･テルツィーニと手掛けた春の新作カプセルコレクション「1-800 GIFT ALERT」が登場します。ウィットに富んだスローガンや遊び心溢れるデザインが並び、レディ･トゥ･ウェアからライフスタイルグッズまで幅広くラインナップ。自分へのご褒美にも、大切な人へのギフトにも選びたくなるアイテムが揃い、この冬から始まるホリデー気分を一層盛り上げてくれそうです♪

ユーモアとウィットが光る新作♡

「1-800 GIFT ALERT」では、テルツィーニのアートを象徴するウィットに富んだスローガンが各アイテムにあしらわれています。

ニット（72,600円税込）やTシャツ（28,600円税込）、シルクパジャマシャツ（66,000円税込）など、デイリーに使えるレディ･トゥ･ウェアが充実。

気分がふっと軽くなるような言葉遊びが、コーディネートに遊び心を添えてくれます。

ANAの新作キャリー登場！機内持ち込みOKの横型ビジネスキャリーが誕生

“癒し派”に嬉しいインドアアイテム

インドア派に向けては、「SERIAL CHILLER」のスローガンを添えたアイテムがラインナップ。

シルクアイマスク（9,900円税込）、ボクサーショーツ、ブランケット、豪華なシルクパジャマ、クッション（16,500円税込）など、くつろぎ時間を豊かにしてくれるアイテムがそろいます。

日常をちょっと特別に変えてくれる心地よさが魅力です♡

旅気分をくすぐるトラベル雑貨♪

「OUT OF OFFICE」のスローガンが効いたキャップ（19,800円税込）、ニット、スカーフ（33,000円税込）は、旅先でも活躍する軽やかなアイテム。

さらに、パスポートカバーやカードホルダー（15,400円）、そしてブランドを象徴する赤いキャリーケース「DON’T LOSE ME」（59,400円税込）が、遊び心たっぷりのトラベルスタイルを提案します。

旅の気分を楽しく盛り上げてくれるはず♪

ギフトにも自分時間にも寄り添う一品を

MAX&Co.とピエトロ･テルツィーニのコラボ第三弾「1-800 GIFT ALERT」は、デザイン性と遊び心が心地よく融合したコレクション。

レディ･トゥ･ウェアからインテリア、トラベル雑貨まで幅広く揃うため、大切な人への贈り物にも、自分の気分転換にもぴったりです。2

025年12月9日より全国ショップと公式オンラインで発売されるので、ぜひお気に入りのアイテムを見つけて、特別な一日を彩ってみてくださいね♪