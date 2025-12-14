「身体細すぎ！」熊切あさ美、ほっそり美脚がのぞくショートパンツ姿に「足細っ」「スタイル変わらない」と反響
タレントの熊切あさ美（45）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。美脚ショットに反響が寄せられている。
【写真】「身体細すぎ！」ほっそり美脚がのぞく熊切あさ美のショートパンツ姿
投稿では「今夜も0時からテレビ東京じっくり聞いタロウ観てね」と告知し、ソロショットをアップ。赤と黒のノースリーブのトップスに黒のショート丈のボトムスを合わせたコーディネートで、脚を大きく開いたポーズを披露している。
抜群のスタイルを披露した熊切のオフショットに、ファンからは「身体細すぎ！」「足細っ」「スタイル変わらない」「相変わらずスタイルよくて美脚でお綺麗です」「美し過ぎます」などの声が寄せられている。
