　タレントの熊切あさ美（45）が、14日までに自身のインスタグラムを更新。美脚ショットに反響が寄せられている。

　投稿では「今夜も0時からテレビ東京じっくり聞いタロウ観てね」と告知し、ソロショットをアップ。赤と黒のノースリーブのトップスに黒のショート丈のボトムスを合わせたコーディネートで、脚を大きく開いたポーズを披露している。

　抜群のスタイルを披露した熊切のオフショットに、ファンからは「身体細すぎ！」「足細っ」「スタイル変わらない」「相変わらずスタイルよくて美脚でお綺麗です」「美し過ぎます」などの声が寄せられている。