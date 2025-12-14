2025年度大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。

＜日の本一のべらぼうにございました！＞『べらぼう』最終回予告。必死な形相の治済。何かに目を留めた蔦重。呼びかけるてい。屁踊りの中心では義兄・次郎兵衛が蔦重を抱きしめて…

日本のメディア産業・ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物〈蔦重〉こと蔦屋重三郎。

その波乱万丈の生涯を描いたドラマも、12月14日の放送をもって最終回を迎えるということで、出演者の皆さんからクランクアップ後のコメントが届いています。

今回はてい役・橋本愛さんのコメントを紹介します。

クランクアップを迎えて

私は途中からの参加で、第1回から楽しく視聴者として拝見していたので、「ここから（自分が）出てくるのか」と思ってすごくプレッシャーを感じていました。



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

でも（脚本の）森下佳子先生がていさんを本当にすごくすてきな、魅力的なキャラクターに描いてくださって、自分のエンターテインメントへの思いもていさんの言葉に乗せて伝えることができたんじゃないかと思える最終回になりました。

たくさんの人の心に届くよう祈っております。そして、日の本一の旦那様！長い間、本当にお疲れ様でした！

皆さん本当にありがとうございました！

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。