2025年度大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。

＜日の本一のべらぼうにございました！＞『べらぼう』最終回予告。必死な形相の治済。何かに目を留めた蔦重。呼びかけるてい。屁踊りの中心では義兄・次郎兵衛が蔦重を抱きしめて…

日本のメディア産業・ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物〈蔦重〉こと蔦屋重三郎。

その波乱万丈の生涯を描いたドラマも、12月14日の放送をもって最終回を迎えるということで、出演者の皆さんからクランクアップ後のコメントが届いています。

今回は北尾政演役・古川雄大さんのコメントを紹介します。

クランクアップを迎えて

初めて大河ドラマに出演させていただきましたが、それが「べらぼう」で本当に良かったと、心から思っています。



山東京伝（政演）という人物を、こんなにも魅力的に描いていただき、支えてくださったスタッフ・キャストの皆さまには感謝しかありません。

もともと僕自身はどちらかというと暗い性格なのですが、１年間政演として生きるうちに、私生活まで少しずつ明るくなっていきました。

現場でも「なんだか明るくなったね」と声をかけていただくことが増え、そのまま円滑にコミュニケーションが取れるようになったのが、とてもうれしかったです。

すべて「べらぼう」という作品がくれた経験と出会いのおかげです。本当にありがとうございました。

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。