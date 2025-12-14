阪田マリンが暮らす“24歳独身、子ども部屋おばさんの部屋”の世界観…10年以上かけて集めた昭和コレクションを公開

懐かしさに浸るためではなく、むしろ“新しさ”を感じるために昭和へ飛び込んだ24歳の阪田マリン。レコードから短冊CDまで、とにかく「好き」という感覚だけを頼りに集め続けてきた昭和アイテムの数々は、今や部屋いっぱいに広がる“時空を越えた空間”を形づくっている。友人が思わず「博物館みたい」とこぼす部屋だ。

【画像】24歳独身。子ども部屋おばさんの素敵すぎるコレクション

先日もXで、「怖いか？？？24歳独身。子ども部屋おばさんの部屋が。」とコレクションを紹介してバズったばかり――その世界の奥行きを、あらためて聞いた。（前後編の後編）

ミラーボールにピンクの電話… 昭和アイテムコレクション

――まずは、これまで買ったアイテムの中で「特に気に入っているもの」から教えてください。

阪田マリン（以下、同）一番は、ピンクの電話ですね。昔、喫茶店とかに置いてあったような、公衆電話の“ピンクのやつ”。あれはヤフオクで見つけて、一目惚れでした。たしか3万円くらいだったと思います。

――他に“部屋の顔”になっているものはありますか？

最近のお気に入りは、駄菓子屋さんに置いてあるお菓子の箱です。単品じゃなくて“箱で置く”と、一気にタイムスリップ感が出るんですよ。部屋の空気がガラッと変わって、インテリアとしてすごく良いんです。

あとは、レコードプレイヤーとレコードのコレクション。存在感がすごいです。それと……ミラーボール（笑）。

――ミラーボールが部屋にあるのはインパクトがありますね。どんな経緯で手に入れたのでしょうか。

お仕事の撮影で使っていたミラーボールがすごく綺麗で、「絶対終わったら買い取ろう」と思って撮影後にお願いしました。そしたら「あげるよ！ 送るよ」と言ってくださって。いただいちゃいました。

――天井から吊るしているのかと思いましたが、そうではないんですね。

それが、重すぎて無理なんです（笑）。多分、ボウリングの球くらいあります。だから吊るすのは親が絶対許してくれないです。今は床置きです。

――10月のX投稿では、車のハンドルのようなものも映っていました。あれはどういうアイテムなんでしょうか。

あれは、「obaハンドル」ですね。昭和の車がすごく好きで、学生の頃、毎週金曜日の夜に開催される昭和車のミーティングに通ってたんです。そこでオーナーさんたちと仲良くなって、「いつか昭和の車に乗りたいんです」と言ってたら、「じゃあ、乗れた時はこれ使えよ」と“obaハンドル”をくださって。

ウッドのハンドルで、本当に大事なものです。乗れる日まで部屋に飾っています。

――そのミーティングにはどれくらい通っていたんですか？

大学2～3年の頃ですね。年に1回の鈴鹿サーキットのレトロカーイベントにも行きました。

チェッカーズ本人からもらった超お宝グッズも

――さらに驚いたエピソードですが、元チェッカーズの鶴久政治さんから帽子をいただいたとか。

はい。私が「チェッカーズがきっかけで昭和が好きになりました」と話した記事を見た事務所の方から、「ぜひ会ってください」と連絡をいただいて、鶴久さんと対談することになったんです。

その終わりに、「これ、チェッカーズの“さよならコンサート”で僕が被ってた帽子なんだ」って、プレゼントしてくださったんです。本当にこれは、空気感ごと詰まってるような、大切な宝物です。

――ファンの方からも、「これ、あげるよ」というアイテムを受け取ることもあるんですか？

結構ありますね。特に“マッチ箱”をよくいただきます。持ち運びができるので、イベントの差し入れで渡してくださる方が多くて。昭和ものが好きなファンの方が本当に多いです。

――部屋を昭和仕様にすることについて、親御さんはどう受け止めているのでしょう。

かなり怒られます（笑）。「わざわざお金払って昔のもの買う意味がわからない」「私が昔、当たり前のように触っていたものを買う意味がわからない」とか。

――確かに親御さんの世代からすると、日常の一部だったものを“買い直す”という感覚は、不思議に映るのかもしれませんね。いつから昭和アイテムを集めているのですか？

中学2年生からなので、もう10年以上前です。今も「いいな」と思ったら増やす感じで。

――長年の収集となると、総額も気になります。

よく聞かれるんですけど、高額な昭和アイテムってそんなに多くないんです。とはいえ、合計は100万円以上。服も合わせると300万円くらいはいっているかな。古着は消耗も激しいので。

――一番高価なものは？

レコードプレイヤーです。スピーカーやアンプも含めて、ずっと使えるものを選んだので20万円ほど。Audio-Technica（オーディオテクニカ）のものです。

今、一番欲しいものは40万円の……

――そんな部屋の中で、特に“ここが好き”と言える場所はありますか。

うーん、全部です（笑）。

――過ごし方でいうと、どんな時間が一番しっくりくるのでしょう。

音楽を聴いて、昭和漫画を読む時間ですね。藤子・F・不二雄、手塚治虫、楳図かずお、紡木たく……。昭和の漫画ってコンプラが今より緩い分、ギャグも攻めてて、それが面白いんです。

――友人を部屋に招いたことはありますか？

あります。「博物館に来たん？」って絶対言われます。入ってすぐ「これ触ったらだめよね？」「写真撮っていい？」って（笑）。SNSに載せてくれるのも嬉しいですね。自分のコレクションは、子どもみたいなものなので。

――特に「これ何!?」と驚かれやすいアイテムはありますか。

やっぱりピンクの電話、あとはレコード、それに短冊CDも。縦長のパッケージで、みんな「こんなんあったん!?」と驚きます。

――コレクションは触られると心配になりそうですが、その点はどうでしょう。

一応大丈夫です。ただ、目を光らせてます（笑）。

――では最後に、今後この部屋をどんな空間にしていきたいか教えてください

もっと増やしたいですね。でも実家なので、荷物が届くたびに怒られるんです。だから、いつか昭和の古民家を借りて、そこに並べて暮らしたいです。夢ですね。

――今、一番ほしいものは？

ジュークボックスです。ピアノくらい大きいやつ。40万円前後で、状態も良くて、中のレコードも付いてるんです。でもそれが実家に届いたらもう大変なので……今は胸にしまってます。

#前編 阪田マリンをレトロ沼にハメたきっかけ 昭和を代表するアイドルの衝撃レコードとは？

取材・文／ライター神山