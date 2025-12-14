¡Ö»É·ã¶¯¤¹¤®¡×à5Ç¯¤Ö¤ê¥°¥é¥Ó¥¢á26ºÐÀ¼Í¥¡¢ÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Î¥Ó¥¥Ë»Ñ¤Ë¡Ö¤Þ¤¸¥¬¥Á²Ä°¦²á¤®¤ë¡×¤ÎÀ¼
¡¡¸µSTU48¤ÇÀ¼Í¥¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÍ³ÎÉ¼ë¹ç(26)¤¬5Ç¯¤Ö¤ê¤Î¥°¥é¥Ó¥¢¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¡¢È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖÀ¥¸ÍÆâ½Ð¿È¤Ê¤Î¤Ç³¤¤¬»÷¹ç¤¤¤Þ¤¹¡×¤È£Ø¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢Á¯¤ä¤«¤Ê¥Ú¥Ñ¡¼¥ß¥ó¥È¥°¥ê¡¼¥ó¤Î¿åÃå¤ÇÇÈÂÇ¤ÁºÝ¤Îº½ÉÍ¤ËËä¤â¤ì¤¿»É·ãÅª¤Ê¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£
¡¡¡Ö¥Ç¥¸¥¿¥ë¼Ì¿¿½¸ÈÎÇäÃæ¤Ç¤¹¡ª¡¡¥Ú¡¼¥¸¿ôÂô»³¤Ç¸«±þ¤¨¤¿¤Ã¤×¤ê¤Ç¤¹¡Ä¡ª¡¡À§Èó¸«¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£¡¡µ×¡¹¤Î¿åÃå¤ÎÏ¢Â³Åê¹Æ¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¾Ð´é¤â³¤¤â»÷¹ç¤¦¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¸«¹û¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¡×¡ÖÂç¿Í¥Ó¥¸¥å¿À¤¹¤®¡×¡Ö¤Þ¤¸¥¬¥Á²Ä°¦²á¤®¤ë¡×¡ÖÌþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¡Ö»É·ã¤¬¶¯¤¹¤®¡×¤Ê¤É¤È¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£