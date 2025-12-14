¡Ö°î¤ì¤ë²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬¡Ä¡×¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë½Ð¿È¤Î54ºÐ½÷Í¥à¤µ¤¹¤¬¤Î»äÉþá»Ñ¤Ë¡Ö¥Ñ¥ê¤Î³¹³Ñ¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤Æ¡×
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç½÷Í¥¤ÎÀî¸¶°¡Ìð»Ò(54)¤¬¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥Ê¥Ö¥ë¤Ê»äÉþ¥³¡¼¥Ç¤ò¸ø³«¤·¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤éÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡ÖËãÉÛ½½ÈÖ³¦·¨¤ò»¶ÊâÃæ¡¢²Ä°¦¤¤¥±¡¼¥Å¹¤ò¸«¤Ä¤±¤Þ¤·¤¿¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤¹þ¤ß¡¢É¨¾æ¤Î¥À¥¦¥ó¥¸¥ã¥±¥Ã¥È»Ñ¤òÈäÏª¡£Æ±¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÎË¹»Ò¤Ë¥Ô¥ó¥¯¤Î¼êÂÞ¤ÇÄ¹¤¤µÓ¤ò¤¹¤é¤ê¤È¿¤Ð¤·¡¢¥¹¥ê¥à¤Ê¥¹¥¿¥¤¥ë¤òºÝÎ©¤¿¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤¹¤¬¤Î¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ë¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡ÖÍÎÁõ¤Ë¤Ê¤ë¤È°î¤ì¤ë²Ä°¦¤é¤·¤µ¤¬ÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¥³¡¼¥È¤âË¹»Ò¤â¼êÂÞ¤âÁÇÅ¨¡×¡Ö¥Ñ¥ê¤Î³¹³Ñ¤ÎÉ÷·Ê¤ß¤¿¤¤¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¥Õ¥¡¥Ã¥·¥ç¥ó¡¡Èþ¤·¤¤¤¹¤Æ¤¤Ê»Ñ¡×¡Ö¤¤¤Ä¤â¼ã¡¹¤·¤¯¤ÆÈþ¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤ÈÀä»¿¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡Àî¸¶¤Ï1987Ç¯º¢¤«¤é¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÆ°¡£89Ç¯¤Î±Ç²è¡Ö¥¥Ã¥Á¥ó¡×¤Ë½Ð±é¤·ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤À¡£91Ç¯¤ËÅÏÊ©¤·¡¢¿ÈÄ¹176¥»¥ó¥Á¤ÎÈ´·²¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¿ôÂ¿¤¯¤ÎÍÌ¾¥Ç¥¶¥¤¥Ê¡¼¤Î¥³¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¤Ë½Ð±é¤¹¤ë¤Ê¤É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿¡£98Ç¯¤Ëµ¢¹ñ¸å¤ÏËÜ³ÊÅª¤Ë½÷Í¥¶È¤ËÄ©Àï¤·¡¢Â¿¤¯¤Î±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¤·¤¿¡£