「阪神ＪＦ・Ｇ１」（１４日、阪神）

先日、近所の顔馴染みのクリーニング屋さんへ行き、店員さんとちょこっと談笑。その足で居酒屋さんのカウンターで早めの夕ご飯を食べていたところ、右側からじーっと視線を感じて。目を向けると、なんと３席空けた隣の席に、先ほど対応してくださったクリーニング店の店員さんが！！

お互いビックリした顔で２秒ほど見つめ合ったあと、「えーーー！！！こんなことある？」と爆笑。その方は、お仕事終わりで夕飯を食べに来られたそうで。席を移動し、その方とさらにもうお一人の常連さんと急きょ、３人での夕ご飯となりました♪

お二人は私より一回り以上お姉さんですが、私よりもずっとずっとパワフル。「好きなことして生きるのが一番なのよ」の説得力がすごかった！！たくさん笑っていつもよりたくさん食べて、「またここで♪」と解散。予期せぬ楽しい夕ご飯となりました♡お仕事終わりに心もお腹も満たされたー！

さて阪神ＪＦです。残念ながら、けがなどで離脱してしまった子もいて、重賞を勝った馬がいないという大混戦。本当に迷いましたが、「武豊騎手の逃げを楽しむ！」という結論に至りました。本命はマーゴットラヴミーです。

最近はこれまでの対戦成績を比較することにハマっていまして。この馬が勝った前走で０秒６差の３着だったのがバースデイフライト→そのバースデイが０秒３差の３着だった新馬戦を勝ったのがファンタジーＳを勝ったフェスティバルヒルで、２着が今回も人気しているアルバンヌ→ということはここで勝負になるのでは？という三段論法で本命に至りました（笑）。

馬券はマーゴットラヴミーの単複に、今回は馬連、ワイドで流します。

相手には、まず１週前も今週の追い切りの動きも良く見えたアルバンヌ。このレースに向けて新馬戦から計画的に使ってきた点も魅力です。

そして全兄がＮＨＫマイルＣを勝っていてマイルが合いそうなギャラボーグ、好走例の多いアルテミスＳ組のミツカネベネラ、牡馬もいた前走の野路菊Ｓが強かったアランカール。さらに調教のワイルドな走りが良く見えた（笑）、フロムレイブンの５頭にします。

三段論法比較が成功しますように♪