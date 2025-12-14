3児の母・小倉優子、“材料少なめ＆簡単”手作りおやつのレシピを紹介「洗い物が少なく手軽さが完璧」「これはやりたい」「めっちゃいい!!」
3児の母でタレントの小倉優子（42）が11日、自身のインスタグラムを更新。「チョコチップスコーン」「とーっても簡単です」と紹介し、動画を添えてレシピを公開した。
【動画あり】小倉優子が紹介した“材料少なめ＆簡単”手作りスコーンのレシピ
小倉は「ホットケーキミックス」「無塩バター」「生クリーム」「チョコチップ」と4つの材料を説明し、「牛乳でもできますが、生クリームの方が“しっとり＋ホロっとなります！」「冷たいバターを1センチ角に切って、生クリームとホットケーキミックスと袋の中で混ぜる」「練らない！」「180℃で15〜18分、表面が薄く色づいたらOK！」などと、ポイントも説明しながらレシピを丁寧に紹介。「#子どもと作るおやつ #簡単おやつレシピ #おうちカフェ #朝のおやつ #材料少なめレシピ」などのハッシュタグも添えた。
コメント欄には、「これはやりたいですね」「スコーン大好きなんですが、ホットケーキミックスで作れるなんて知らなかったです!!年末作ってみます」「シフォンケーキも美味しく作れました スコーンも絶対に作ります」「めっちゃいい!!美味しいから私も作ります」「洗い物が少なく手軽さが完璧…!!」など、レシピに挑戦したいという声が続出。さらに「我が子を大切にし、そして可愛い奥さん…理想的やな」「本当に可愛すぎて、、小学生の頃から20年、変わらずずっと理想の女の子です」など、長年のファンからの温かいコメントも寄せられた。
