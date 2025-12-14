全国の天気です。きょうは全国的に大荒れの天気となり、西日本は雨はやみますが、強い風は残るでしょう。東日本と北日本は内陸を中心に雪が降り、地震の揺れが大きかった太平洋側も、大雪や猛吹雪に警戒が必要です。湿った重い雪となりますので、建物の倒壊や倒木などによる停電などに警戒をお願いします。

予想最高気温です。全国的にきのうより高くなりますが、次第に寒気が入るため、気温はほとんど上がらないでしょう。全国的に北よりの風が強く、実際の気温より寒く感じられそうです。日差しがあっても、万全な防寒が必要です。

【きょうの各地の予想最高気温】

札幌 ：1℃ 釧路：1℃

青森 ：7℃ 盛岡：5℃

仙台 ：8℃ 新潟：11℃

長野 ：10℃ 金沢：13℃

名古屋：13℃ 東京：9℃

大阪 ：13℃ 岡山：13℃

広島 ：12℃ 松江：11℃

高知 ：14℃ 福岡：11℃

鹿児島：14℃ 那覇：19℃

週間予報です。あすも北海道や北陸を中心に冬の嵐が続き、車の立往生や交通機関への影響などに警戒が必要です。気温は北日本は厳しい冷え込みが続きますので、路面や水道管の凍結にご注意ください。東日本と西日本の気温は次第に平年よりやや高くなり、しばらくはこの時季としては寒さは和らぐ見込みです。