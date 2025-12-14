yosugala、アニメ「闇芝居」新シリーズのEDテーマに新曲「マスカレイドナイト」が決定！

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

先日TOY’S FACTORYよりメジャーデビューしたyosugala。2026年1月11日からテレ東にて放送開始する長寿ホラーアニメ「闇芝居 十六期」のEDテーマに新曲「マスカレイドナイト」が決定した。

「闇芝居」 とは身の回りの怪奇な都市伝説をテーマに、現代では珍しくなった“紙芝居”をデジタル表現で見せる昭和レトロな雰囲気満載の新感覚ホラーショートアニメシリーズ。2013年7月、「深夜のテレ東で突然はじまる紙芝居ホラー」として反響を呼んだアニメ「闇芝居」。以来、毎回異なるテーマで期を重ね、2025年7月には“残”の一文字から想起されるエピソードで綴る十五期が放送された。

そして、2026年1月、“結”にまつわる都市伝説をお届けする 「闇芝居 十六期」 の放送が決定した。

声の出演は、十六期続けて紙芝居屋の“おじさん”を演じる 津田寛治。そして、テレビや映画、舞台で活躍する俳優陣から 平野良、星野勇太、清水優、土屋咲登子、大石ともこ、須釜倫太郎、岡田宇杏、和田依來、アーティストの小泉ようといったバラエティーに富んだキャストが参加。追加出演者については、公式 SNS 等での続報を楽しみにしていよう。

＜汐見まとい（yosugala） コメント＞

｢闇芝居｣は自分が中高生の頃から知っているアニメ作品なので、今回こうしてエンディングテーマを担当させて頂けること、とても光栄に思います。今回提供させていただいた楽曲｢マスカレイドナイト｣は普段の yosugala よりちょっぴりダークでアグレッシブな楽曲となっています。私たちの音楽で｢闇芝居｣のミステリアスな世界観に彩りを添えられたら嬉しいです！是非ご期待ください。

●楽曲情報

アニメ「闇芝居 十六期」EDテーマ

「マスカレイドナイト」

yosugala

●ライブ情報

yosugala Major Debut Release Party

2026年1月17日(土) EX THEATER ROPPONGI

OPEN 16:00 / START 17:00

公演に関するお問い合わせ：サンライズプロモーション東京 0570-00-3337

yosugala FANCLUB LIVE TOUR 2026

2026年3月14日(土) NAGOYA CLUB QUATTRO

OPEN 16:00 / START 17:00

2026年3月15日(日) UMEDA CLUB QUATTRO

OPEN 16:00 / START 17:00

2026年3月29日(日) 恵比寿LIQUIDROOM

OPEN 16:00 / START 17:00

公演に関するお問い合わせ：Edenhall Inc. info@edenhall-inc.com

＜yosugalaプロフィール＞

黒坂未来、君島凪、汐見まとい、未白ちあの4人からなるアイドルグループ。PassCodeらが所属する事務所・we-B studiosと、uijinを手がけている事務所sakebiによるプロジェクト・WEXS が運営するグループとして2022年6月に活動を開始し、同年7月にはデビューシングル「prologue」を配信リリースした。その後もコンスタントに楽曲発表とライブを重ね、2023年5月には1stアルバム「ヨモスガラ」を発表。ワンマンライブや主催ライブは軒並みソールドアウトする人気を博し、QUATTRO tour2023を完走。翌年2月には東京・LIQUIDROOMでのワンマンライブを大成功に収めた。2024年は2月リリースの2ndアルバム「ヨモスガラ2」を携え初の全国ツアーを開催。ツアーファイナル・2周年記念となるSpotify O-EAST公演を完売で締めくくった。

2025年は2月に初のバンドセットでのワンマンライブ「progress the night」を東京・LINE CUBE SHIBUYAで開催。6月には「ヨモスガラ3」を発表。3周年当日に東京・日比谷公園大音楽堂 (日比谷野音)でワンマンライブを開催し、夏には全国9会場を回るツアーが大盛況を博した。多様化するアイドルシーンの中で、今最も”注目度”と”期待値”の高いロックアイドルグループ。

