大河「べらぼう」キャスト14人の撮了コメント到着 染谷将太は横浜流星とのシーン回顧「役者としても一人の人間としても財産」
【モデルプレス＝2025/12/14】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）が、12月14日に最終回を迎える。放送を前に、メインキャスト14人のクランクアップコメントが到着した。
【写真】大河「べらぼう」で「激アツ」と話題の“アベンジャーズ”集結シーン
喜多川歌麿を演じた染谷将太は「歌麿として生きられて、そしてべらぼうのスタッフ・キャストの皆さん、蔦重と一緒に過ごせたことで、人生で知らなかった感情をたくさん感じることができたのが、役者としても一人の人間としても財産となりました」と横浜との共演を回顧。「本当にみなさんには感謝しかございません。ありがとうございました」と感謝を伝えた。
また、てい役の橋本愛は「私は途中からの参加で、第1回から楽しく視聴者として拝見していたので、『ここから（自分が）出てくるのか』と思ってすごくプレッシャーを感じていました、でも（脚本の）森下佳子先生がていさんを本当にすごくすてきな、魅力的なキャラクターに描いてくださって、自分のエンターテインメントへの思いもていさんの言葉に乗せて伝えることができたんじゃないかと思える最終回になりました」とコメント。「たくさんの人の心に届くよう祈っております。そして、日の本一の旦那様！長い間、本当にお疲れ様でした！皆さん本当にありがとうございました！」と呼びかけた。（modelpress編集部）
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎（横浜）が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。
店を再開した蔦重（横浜流星）は、写楽絵を出し続け、更にその後、新たに和学の分野に手を広げたり、本屋として精力的に動いていた。しかし、ある日、蔦重は脚気の病に倒れてしまう。てい（橋本愛）や歌麿（染谷将太）たちが心配する中、病をおして政演（古川雄大）や重政（橋本淳）、南畝（桐谷健太）、喜三二（尾美としのり）ら仲間とともに作品を作り、書を以って世を耕し続ける。そして蔦重は、ある夜、不思議な夢をみて…。
◆大河「べらぼう」メインキャスト14人のコメント到着
◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
◆喜多川歌麿役・染谷将太
◆てい役・橋本愛
◆松葉屋半左衛門役・正名僕蔵
◆大文字屋市兵衛役・伊藤淳史
◆扇屋宇右衛門役・山路和弘
◆りつ役・安達祐実
◆ふじ役・飯島直子
◆北尾重政役・橋本淳
◆曲亭馬琴役・津田健次郎
◆十返舎一九役・井上芳雄
◆北尾政演役・古川雄大
◆朋誠堂喜三二役・尾美としのり
◆鶴屋喜右衛門役・風間俊介
◆駿河屋市右衛門役・高橋克実
◆最終回「蔦重栄華乃夢噺（つたじゅうえいがのゆめばなし）」 （12月14日放送予定）
