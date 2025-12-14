AAA宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太、ファンミビジュアル公開に反響相次ぐ「この写真だけで泣ける」「メンカラ衣装素敵」
【モデルプレス＝2025/12/14】AAAが12月14日、グループの公式X（旧Twitter）を更新。デビュー20周年を記念したファンミーティング「AAA 20th Anniversary - Always, All Around -」のビジュアルが公開され、話題を集めている。
【写真】「泣ける」と話題のAAAメンバー集結ショット
公式Xは、チケットの詳細発表とともに宇野実彩子・與真司郎・末吉秀太の3人が並んだイベントのビジュアルを公開。最新の3人のビジュアルにファンからは「この写真だけで泣ける」「メンカラ衣装素敵」「尊すぎる」と反響が寄せられている。
2005年にデビューを果たし、2025年9月14日には結成20周年を迎えたAAA。グループは2021年、グループ初となる6大ドームツアーを終えたタイミングで本格的な活動休止に入っていたが、12月3日に宇野・與・末吉によるデビュー20周年を記念したファンミーティング開催が発表された。今回はメンバーの西島隆弘、日高光啓（SKY-HI）は不参加という形になった。（modelpress編集部）
