歌手の倉木麻衣が１３日、５大都市をめぐる全国ツアーの最終日を東京・丸の内の東京国際フォーラム ホールＡで迎えた。

今ツアーに向けて書き下ろされた新曲「リラック素〜Ｗｈａｔ ａ ｗｏｎｄｅｒｆｕｌ ｗｏｒｌｄ〜」のほか「Ｓｅｃｒｅｔ ｏｆ ｍｙ ｈｅａｒｔ」「渡月橋 〜君 想ふ〜」などのヒット曲全２１曲を披露。「リラック素」には「色々なしがらみからのストレスを感じた時にも、自然の中にいるようにもっとリラックスして深呼吸すれば、どんな場所にいても自分の内側に戻れる」というメッセージが込められており、癒やしの時間となった。

無事に公演を完走し、倉木は「おかげさまであっという間にファイナルを迎えさせていただきました。どうもありがとうございます」と会場に訪れた約５０００人のファンに感謝。来年４月に東京、兵庫でオーケストラとのシンフォニックライブを開催することも発表された。

◆「ｂｉｌｌｂｏａｒｄ ｃｌａｓｓｉｃｓ Ｍａｉ Ｋｕｒａｋｉ Ｐｒｅｍｉｕｍ Ｓｙｍｐｈｏｎｉｃ Ｃｏｎｃｅｒｔ ２０２６」

【東京】２０２６年４月１９日、ＮＨＫホール

【兵庫】２０２６年４月２４日、神戸国際会館 こくさいホール