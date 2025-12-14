◇第33回全国中学駅伝(14日、滋賀県希望が丘)

第33回全国中学駅伝が14日に行われ、女子は京山中(岡山)がアンカー5区での大逆転劇をみせ、大会3連覇を飾りました。

女子は全5区間12キロをつなぐレース。京山中は最終5区でトップ黒石野中(岩手)を追って14秒差の2位でタスキリレー。キャプテンの下田千紗都選手(3年)が黒石野中の倉田七夏選手(3年)に中盤で追いつくと、下田選手が区間賞の走りで優勝に導きました。フィニッシュ後、仲間たちが涙ながらに下田選手を迎えました。

インタビューでも、3区の岩粼芽生選手や4区の宮永佳奈選手が、自身の走りについて悔しさで涙を流す様子も。仲間からつながれたタスキをトップでフィニッシュまで運んだ下田選手は、「みんなで頑張ってきたので出し切ろうと思って一生懸命走りました。みんな仲良くて、一生懸命練習ができたので、本当によかった」と振り返りました。

2位には序盤から先頭で力走をみせた黒石野中。3位には男山三中(京都)、4位には松橋中(熊本)、5位には鶴ヶ島藤中(埼玉)と続きました。

▽京山中の優勝インタビュー

◆1区(3.0km) 中西彩葉(2年) 10分28秒 区間6位

「1秒でも早く次の人に渡せるように全力を尽くしました。夏の全中では思うような結果が出なかったのでうれしい」

◆2区(2.0km) 宿野木由里(2年) 7分01秒 区間3位

「少しでも早く3区の芽生ちゃんに渡せるように力を出し切れるように頑張りました」

◆3区(2.0km) 岩粼芽生(3年) 7分07秒 区間3位

「今年の1年間は苦しんだ1年間だったんですけれど、支えてくださった先生方やチームメートに恩返しする気持ちで頑張りました」

◆4区(2.0km) 宮永佳奈(2年) 7分04秒 区間2位

「芽生ちゃんが差を縮めてタスキをもらったんですけれど、1位との差を離してしまって、申し訳ないです」

◆5区(3.0km) 下田千紗都(3年) 10分27秒 区間1位「みんなで頑張ってきたので出し切ろうと思って一生懸命走りました。みんな仲良くて、一生懸命練習ができたので、本当によかった」