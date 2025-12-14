『イクサガミ』で注目の俳優・藤崎ゆみあ、憧れのギリシャ旅で“初めて”尽くし 初の写真集を発売
俳優の藤崎ゆみあが14日、都内で行われた「藤崎ゆみあファースト写真集『FUJISAKI YUMIA』」記者会見に出席し、初めて尽くしとなった写真集撮影を振り返った。
【全身写真】純白のワンピースでにっこり！ピュアな魅力を見せた藤崎ゆみあ
本写真集の撮影は、所属する事務所名にもなっているギリシャ・メテオラで敢行。灼熱の太陽が降り注ぐ中、修道院のある地上約600メートル地点まで坂や階段を登ったり、崖の上から夕陽を眺めたり、ギリシャの首都・アテネではパルテノン神殿や地元の市場、観光地となっているシンタグマ広場などを訪れたり、地中海まで足をのばしたほか、本場のヨーグルトやオリーブ、魚介類を堪能するなど、ギリシャを思う存分味わう旅となった。
完成した写真集を初めて見た感想は、「初めての写真集でギリシャという憧れの地に行かせていただいて、自分では想像してないぐらいすてきに撮ってくださっていて、旅に出たときのワクワク感を改めて感じることができた」とうれしさをあふれさせた。
藤崎は「初めて長時間フライトで日本からアテネまで言って、時差もあって、ソワソワんれない感覚になって、毎朝ヨーグルトを食べるのが習慣なんですけど、それだ！と思って、ヨーグルトをスタッフさんにリクエストして買ってきてもらって、やっぱり私ヨーグルトがないとダメなんだ、とわかったので、それから撮影の日々は、毎日毎食のようにヨーグルトを食べていました」と無邪気に明かした。
また本写真集のキャッチコピーを問われると、「はじめての記憶」と答えた藤崎。移動も含めて1週間程度の撮影期間だったが、「初めてのヨーロッパ、初めての国、初めての食べ物、初めての写真集、すべて自分自身にある初めてに触れて、詰め込んだ1冊だと思っている」と充実の日々だったと振り返り、「初めては一生に一度しかないかけがえのない瞬間だと思っているので、そのキャッチコピーを与えたいと思います」と笑顔で語った。
