阪神の岩崎優投手（34）と石井大智投手（28）が14日、阪神競馬場で行われた「阪神ジュベナイルフィリーズ」のレース予想トークショーに出席した。

50試合連続無失点のプロ野球記録を樹立した石井は、ストイックな野球の取り組み同様に、レースも“ガチ・スタイル”。有料コンテンツの会員になって調教の動きをチェックしていることを明かし「本命は6番のアルバンヌから。調教で一番動きが良く見えた。お尻の筋肉とか、トモの入り込みが大事と言いますし。前脚もよく動いているとか。わけのわからんところを見ています。先日、ボディービルディングのゲストをしたのですが、（アルバンヌが）同じような脚に見えました」と言って場内の笑いを誘った。今年は「回収率88％ぐらい。今日で100％に乗せてホープフル、有馬記念へとはずみをつけたい」と語った。

岩崎はワイドで「5番ギャラボーグと6番アルバンヌの1点で。いろいろ考えても3頭しか来ないので、じゃあ1点でやろうと」という勝負。競馬でも、ピッチング同様にポーカースタイルだそうで、石井が「ナイターの試合だと、練習から（ロッカールームに）引き揚げたぐらいの休憩の時間に重賞が始まるんですよ。岩崎さんを見ていると、無表情で“当たりました”って。そういうイメージです」と明かした。