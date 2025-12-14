「豚肉と白菜のピリ辛チーズ鍋」


【白菜使い切り】白ご飯にもあう白菜レシピ「和風ビッグロール白菜」

旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。

ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！

※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました

とろけたチーズが白菜によく合う！


■豚肉と白菜のピリ辛チーズ鍋

■とろけたチーズが白菜によく合う！

◆材料（2人分）

白菜　1/6株

豚ロース薄切り肉　150g

塩、こしょう　各適量

煮汁

・とりガラスープの素　小さじ2

・豆板醬　小さじ1/3〜1/2

・水　1カップ

ピザ用チーズ　60g

万能ねぎの小口切り　2〜3本分

◆作り方

1　白菜は1枚ずつはがし、1/4量をまな板に置いて、豚肉の1/3量を重ね、塩、こしょう各少々をふる。再び同量の白菜を、今度は軸と葉が交互になるように重ね、同量の豚肉を重ねて塩、こしょう各少々をふる。これをあと1回繰り返し、最後は白菜を重ね、5〜6cm幅に切る。

2　1の切り口を上にして直径約18cmの鍋に詰め（画像a）、煮汁の材料を加えて中火にかけ、7〜8分煮る。

切り口を上にして立てて、鍋にきっちりと詰める


【POINT】

白菜の間に豚肉をはさみ、5〜6cm幅に切ったら、切り口を上にして立てて、鍋にきっちりと詰める。

3　白菜に火が通ったらチーズを全体に広げてのせ、ふたをして弱火にし、チーズが溶けるまで2〜3分煮る。万能ねぎを散らす。

［1人分340kcal　塩分1人分2.6g］

編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15　もっと！白菜使いきり！』