【白菜使い切り】豆板醤のピリ辛がアクセント「豚肉と白菜のピリ辛チーズ鍋」
【白菜使い切り】白ご飯にもあう白菜レシピ「和風ビッグロール白菜」
旬を迎えた白菜。安くなっていたり、旬の味を楽しみたくて、1玉買ったのはいいけれど…使い切れない！そんなときにお役立ちの白菜使い切りレシピをご紹介。
ビタミンCやカルシウム、カリウムなど栄養たっぷりの白菜。食べ応えのわりに低カロリーなので、ダイエットのお供にもぴったりです。レシピを参考に、白菜をまるごと味わってください！
※本記事はレタスクラブ編集部編集のMOOK本『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』から一部抜粋・編集しました
■豚肉と白菜のピリ辛チーズ鍋
■とろけたチーズが白菜によく合う！
◆材料（2人分）
白菜 1/6株
豚ロース薄切り肉 150g
塩、こしょう 各適量
煮汁
・とりガラスープの素 小さじ2
・豆板醬 小さじ1/3〜1/2
・水 1カップ
ピザ用チーズ 60g
万能ねぎの小口切り 2〜3本分
◆作り方
1 白菜は1枚ずつはがし、1/4量をまな板に置いて、豚肉の1/3量を重ね、塩、こしょう各少々をふる。再び同量の白菜を、今度は軸と葉が交互になるように重ね、同量の豚肉を重ねて塩、こしょう各少々をふる。これをあと1回繰り返し、最後は白菜を重ね、5〜6cm幅に切る。
2 1の切り口を上にして直径約18cmの鍋に詰め（画像a）、煮汁の材料を加えて中火にかけ、7〜8分煮る。
【POINT】
白菜の間に豚肉をはさみ、5〜6cm幅に切ったら、切り口を上にして立てて、鍋にきっちりと詰める。
3 白菜に火が通ったらチーズを全体に広げてのせ、ふたをして弱火にし、チーズが溶けるまで2〜3分煮る。万能ねぎを散らす。
［1人分340kcal 塩分1人分2.6g］
編集＝レタスクラブ編集部／『安うま食材使いきり！vol.15 もっと！白菜使いきり！』