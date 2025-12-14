◇サッカーJ1昇格プレーオフ決勝 千葉 1-0 徳島(13日、フクダ電子アリーナ)

サッカー・Jリーグ、ジェフユナイテッド千葉が17年ぶりのJ1復帰を決めました。試合後、同クラブOBの巻誠一郎氏が古巣の昇格に喜びの声をあげています。

この日、「いちサポーター、いちファンとして応援していました」と後輩たちの試合を見守った巻氏。「たぶんこういう試合は理屈じゃなくて、勝つか負けるか。そういうすごいプレッシャーの中でプレーしているんだろうなと感じましたし、それを体現してくれた」と最高の結果を勝ち取ったチームに目を細めました。

後輩たちへどんな言葉をかけたいか、という問いには「僕たちが止めたJ1の針を、また動かしてくれてありがとうございます。今日は本当に『おめでとうございます』と『ありがとうございます』の2つです」とコメント。

チームを信じて声援を送り続けたサポーターへは、「ジェフの1番の宝はこのスタジアムとサポーター。そういう人たちを大切にし、思いを背負いながら、クラブは大きくなっていくんだなと思っていましたし、そういうクラブであり続けて欲しい」と語りました。

最後に同クラブの歴史を作った元監督で自らも指導を受けた、故イビチャ・オシム氏への言葉を求められた巻氏。少し考えた後に「オシムさんはそういう言葉いらないんじゃないんですか？」と笑みを浮かべると、「この景色だけで十分に感じ取ってくれていると思いますし、これからもこのクラブを見守ってくれるんじゃないか」と天国の恩師へ思いをはせました。