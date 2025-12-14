Photo: SUMA-KIYO

2025年7月24日の記事を編集して再掲載しています。

暑いシーズンのみならず、冬も「氷」は必需品。

我が家は氷を頻繁に作るのですが、従来の製氷器だと氷がうまく取れず、ちょっとしたイライラのもとになっていました。

ひと押しで氷がポロリ

そんなストレスを解消してくれたのが、3COINSから発売されている「ワンプッシュ製氷器（税込 770円）」。氷を取り出すときの手間をぐっと減らしてくれる便利アイテムです。

使い方はとっても簡単。まず、トレーに水を入れて、透明のフタをセットし、そのまま冷凍庫に入れておきます。フタのおかげで水がこぼれにくく、冷凍庫のニオイ移りも防げるので、一石二鳥です。

凍ったあとは、製氷器を裏返し、底面にある穴に指を入れて「ワンプッシュ」。これだけで、ほぼすべての氷がポコッと気持ちよくはずれてくれます。

これまではトレーを無理やりひねったり、手に叩きつけたりしていましたが、そんな手間が一気に解消されました。

はずれた氷は蓋にたまる仕組みなので、他に容器を用意する必要もありません。

氷に触れずにうつせる

フタのコーナーに付いているキャップをはずせば、そこから氷を取り出せる仕組みとなっているのも「ワンプッシュ製氷器」の大きな特徴。氷に触れずに直接コップや水筒に移せるので、より衛生的で気持ちよく使えました。

また、氷のサイズも特徴的で、高さ2cm×幅2.3cm×奥行き2.3cmと、やや小ぶり。この小ささがポイントで、表面積が広がるぶん冷却スピードが早く、ドリンクを素早く冷やしてくれます。

そうそう、フタ付きなので重ねて収納・使用することもできるんですよ。あまりに使い勝手がいいので、我が家はあと2〜3個買い足す予定です。

Photo: SUMA-KIYO