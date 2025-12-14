「嫁も花も盛りすぎないのがコツ（笑）」毎回【ひと言多い義父】にモヤモヤ → 義姉がガツンと！

義実家への帰省がちょっぴり憂鬱なのは、「ひと言多い」舅の存在。

しかし今回の帰省では、思いがけない救世主が現れて！？

筆者の友人T子が実際に体験した義実家エピソードをご紹介します。

義実家への帰省が憂鬱

夫の実家へ帰省するのが、毎回ちょっぴり憂鬱な私。



それは舅の存在。

今回も帰省して、顔を合わせるやいなや舅が

「あれ、T子さん、なんか疲れてない？」



とひと言。

朝に寝過ごして、確かにいつもより薄いメイクでしたが、そうストレートに言われてグサッと傷つきました。

「ひと言多い」舅の存在にイラッ

舅は意地悪な人ではなく、根は明るく親切なのですが、本人が冗談で「いじってる」つもりでも、そのひと言が私にとっては傷つく言葉でしんどいものでした。

さらにその日の夜、義母と私が一緒に作った鍋料理を

「美味しい！」



「料理上手だね」

とみんなが褒めてくれ、楽しい雰囲気で食べていた時、舅が

「鍋は切るだけで美味しくできるから、普段仕事忙しくて料理をしないT子さんでも、上手にできるじゃないか」

とやはり余計なひと言を。

「美味しいなら、それでいいじゃない」



と思わずイラッとした私。

夫は味方になってくれず

あとで夫に文句を言っても、

「親父は昔っからああなんだよ。仕方ないんだよ」



と諦めていて、私の味方になってくれる気配もなく、モヤモヤは募る一方。