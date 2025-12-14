ËÜÅÄ·½Í¤¤¬³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Î°úÂà»î¹ç¤ÇÂçË½¤ì¡¡Á°È¾3Ê¬¤ÇÂ¨¥´¡¼¥ë¡Ä¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶
³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤Î°úÂà»î¹ç¤¬¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½FW³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯»á¤Î°úÂà»î¹ç¤¬12·î14Æü¡¢¥»¥ì¥Ã¥½Âçºå¤ÎËÜµòÃÏ¡¦¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡¡ÖOSAKA PINK¡×¤Ë¤Ï¡¢³ÁÃ«»á¤ËÆëÀ÷¤ß¤Î¤¢¤ë¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤¿¤Ê¤«¡¢¡ÖOSAKA BLUE¡×¤Ë¤Ï¥¬¥ó¥ÐÂçºå¤ÎÌ¾¼ê¤¿¤Á¤¬ÀªÂ·¤¤¡£¡ÖOSAKA BLUE¡×¤Î°ì°÷¤È¤·¤Æ½Ð¾ì¤·¤¿ËÜÅÄ·½Í¤¤¬Á°È¾3Ê¬¤ËÁáÂ®¥´¡¼¥ë¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÏÁ°È¾3Ê¬¡¢MF²ÈÄ¹¾¼Çî¤Î¥¯¥í¥¹¤òËÜÅÄ¤¬Æ¬¤Ç¹ç¤ï¤»¤Æ¡ÖOSAKA BLUE¡×¤¬ÀèÀ©¡£¤½¤Î2Ê¬¸å¤Ë¤Ï¡¢²ÈÄ¹¤¬¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤Ã¤ÆÆÈÁö¥É¥ê¥Ö¥ë¤«¤éÄÉ²ÃÅÀ¤ò¤¢¤²¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤Ï¹¶·â¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÀÑ¶ËÅª¤Ë¼éÈ÷¤Ë¤â»²²Ã¡£¼«¿Ø¤Ç¥Ü¡¼¥ë¤òÃ¥¤¤¤Ë¤¤¤¡¢¹¶·â¤Ë¤Ä¤Ê¤²¤ë¤Ê¤É¡¢¹¶¼é¤ÇÂ¸ºß´¶¤ò¸«¤»¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï¡¢¡ÖOSAKA PINK¡×¤¬³ÁÃ«¤ÈFW¿ùËÜ·òÍ¦¤Î¥´¡¼¥ë¤Ç2-2¤ÎÆ±ÅÀ¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤¯Å¸³«¤Ë¡£¼çÌò¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤âÉé¤±¤¸¤È1G1A¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢ÇòÇ®¤·¤¿°ìÀï¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÊFOOTBALL ZONEÊÔ½¸Éô¡Ë