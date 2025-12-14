◆香港カップ・Ｇ１（１２月１４日、香港シャティン競馬場・芝２０００メートル）

ＪＲＡ海外馬券発売対象の「香港国際競走」（１４日、シャティン競馬場）のＧ１・４競走で、日本馬の対戦相手を、海外競馬に精通するフリーライターの土屋真光さんが「ライバル診断」で分析した。

【香港８Ｒ・カップ】ロマンチックウォリアーは骨折明けの復帰戦の前走が圧巻。超スローだったとはいえ、しまい３ハロンが３２秒５８と、骨折の影響を全く感じさせませんでした。この舞台＋Ｊマック騎手では９戦無敗。サウジＣは初ダートで相手がフォーエバーヤング、ドバイ・ターフは出来落ちでも２着だったことを考えれば、嫌う要素が見当たりません。

ストレートアロンは昨年は５着。転厩初戦の前走は上がりの勝負負けで４着でした。できればペースが流れてほしい１頭。チェンチェングローリーはコリアカップで初ダートながらディクテオンの２着。しかし、帰国後２戦は精彩を欠く内容。もともとベストは１８００メートルで、さらに相手強化で苦戦が予想されます。

キジサナはスミヨン騎手とのコンビでドーヴィルの同距離Ｇ１を勝利。渋った馬場でも実績はあるものの、大きいストライドを生かしたい馬で、コース適性を感じさせますし、少頭数はプラスに働きそうです。ガレンは４月にチークピーシーズをつけて逃げの手に出ると一変。コース適性はありそうで、今回も展開のカギを握りますが、相手は一気に強化された印象です。