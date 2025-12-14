“かわいすぎる”吉本新喜劇座員、手を火傷 小寺真理の患部披露に心配の声「結構ひどい」「跡が残らないことを…」
吉本新喜劇の小寺真理（34）が、14日までに自身のXを更新し、火傷したことを明かした。
【写真】“新喜劇No.1美女”小寺真理が手を火傷「心配しないでね〜」患部披露
写真に写った手の甲は、赤くなっており「火傷してるけど病院行ったら、保湿ちゃんとしておいたら大丈夫と言われたので心配しないでね〜」と健気につづった。
ファンからは「心配だよ」「結構ひどい」「痛そう〜」「跡が残らないことを願います」などの声が寄せられている。
小寺は、吉本発ガールズユニット「つぼみ」を経て、吉本新喜劇金の卵7個目オーディションに合格。「吉本坂46」のメンバーとしても活躍するなど、“新喜劇No.1美女”“かわいすぎる新喜劇座員”などと称される。「吉本新喜劇座員総選挙2025」では7位に入っている。
【写真】“新喜劇No.1美女”小寺真理が手を火傷「心配しないでね〜」患部披露
写真に写った手の甲は、赤くなっており「火傷してるけど病院行ったら、保湿ちゃんとしておいたら大丈夫と言われたので心配しないでね〜」と健気につづった。
ファンからは「心配だよ」「結構ひどい」「痛そう〜」「跡が残らないことを願います」などの声が寄せられている。
小寺は、吉本発ガールズユニット「つぼみ」を経て、吉本新喜劇金の卵7個目オーディションに合格。「吉本坂46」のメンバーとしても活躍するなど、“新喜劇No.1美女”“かわいすぎる新喜劇座員”などと称される。「吉本新喜劇座員総選挙2025」では7位に入っている。