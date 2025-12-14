俳優の沢村一樹（58）が13日放送のTBS「人生最高レストラン」（土曜後11・30）にゲスト出演。俳優になるべく上京した当時を振り返った。

鹿児島出身の沢村は、子供の頃から映画が好きで、小学校の卒業文集に芸能界に入りたい、「モテモテのところを先生に見せつけたい」と記していたという。

そのため高校卒業後は「とりあえず上京するしかない」と考えたが「うち、お金がなかったので。1年間バイトして、コツコツコツコツ貯めて、やっと貯まった18万円で上京したんです。家も決めずに」と20歳の時、18万円とボストンバッグ1つで上京した。

初日は宿も決まっておらず、手紙を出していたという都内に住む幼なじみの元を訪れたが不在。結局「野宿です」とバッグに入れていたバスタオルを敷いて寝たという。

友人は彼女の元に転がり込んでいたとし、改めて訪ねると「1週間は遊ぼうぜ」と提案された。新宿にビリヤードをしに行き、鹿児島から出てきたばかりとの話をしていると、店長からは「ちょうど今バイト募集してるから、うちで働かない？」と誘われ「働き場所が見つかったんですよ」と声を弾ませた。

結局そこで「4年半働きました」と沢村。「バブルのなせる技です」と平然と話すと、MCの「極楽とんぼ」加藤浩次は「違いますよ！人柄のなせる技ですよ！」とすぐさま訂正していた。沢村は「いやでもその人のおかげなんです」と感謝を述べた。