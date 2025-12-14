■スノーボード ビッグエアＷ杯第3戦決勝（14日、コロラド州・スチームボート）

【写真を見る】ビッグエアW杯 女子は鬼塚雅が6年ぶりV！男子も荻原大翔が大逆転V、2位に木村葵来 ワンツーで五輪代表も確実に【スノーボード】

スノーボードのビッグエアW杯第3戦が14日（日本時間）にアメリカ・コロラド州で行われ、女子では鬼塚雅（27、ISPS）が約6年ぶりの優勝、男子では荻原大翔（20、TOKIOインカラミ）が今季初優勝を果たした。

決勝は3回滑って、ベストスコアの2回が得点として採用される。18年平昌、22年北京と2大会連続で日本代表の鬼塚は1回目は83.00をマーク、2回目は78.50と得点を伸ばせずに2回を終えたところで3位となった。

逆転をかけた3回目、鬼塚は“キャブ1260（3回転半）ミュートグラブ（前手でつま先側のエッジを掴むトリック）”を成功させて、着地の瞬間に両手を挙げてガッツポーズ、得点も91.00をマークして逆転優勝。鬼塚はビッグエアW杯では2019年12月以来、約6年ぶりの優勝となった。さらに第1戦目で3位、今季2度目の表彰台で自身初となるビッグエア年間優勝も決めた。

男子は日本勢の上位対決となった。23年W杯種目別王者でW杯第2戦で2位と好調の木村葵来（21、ムラサキスポーツ）が2回目でトップに立った。2回目を終えて9位の荻原は3回目に“バックサイド1980（5回転半）テールグラブ”を成功させて、この日最高得点となる94.75をマーク。一気にトップにたった。

木村葵来も3回目に“スイッチバック1980（5回転半）ドランクドライバー”で再逆転を狙ったが、得点ならず。荻原が逃げ切り今季初優勝、木村葵来も2位と日本勢がワンツーフィニッシュを決めた。これで荻原と木村葵来は日本スキー連盟の規定を満たしたため、2人のミラノコルティナ五輪代表は確実になった。

【女子ビッグエア 結果】

優勝：鬼塚雅 174.00

2位：ユ スンウン（韓国）173.25

3位：A.ヒックマン（アメリカ）162.25

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

8位：村瀬由徠 115.25

【男子ビッグエア 結果】

優勝：荻原大翔 180.25

2位：木村葵来 179.25

3位：O.マーティン（アメリカ）174.00

4位：木俣椋真 168.00

＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊＊

7位：木村悠斗 130.00

8位：宮村結斗 108.25

