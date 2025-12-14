女優の芳根京子（28）が14日、都内で行われた「芳根京子カレンダー2026」（ワニブックス刊）発売記念イベントに登壇した。

“芳根京子の今”をテーマに、多幸感あふれる笑顔やリラックスした様子をはじめ、ペットのフェレットとの共演も見どころ。自身にとって初めてのカレンダーで「写真集よりも手軽に自分の今取りたいもの、取って欲しいこと、今の私を納めてもらうのにすごくカレンダーいいなと思って」と春頃にマネジャーに制作希望を伝えたという。

今年はフジ系「めおと日和」など2クール連続でドラマ主演を飾った。舞台への出演も重なる多忙ぶりで「いつも以上にあっという間だったなと思います」と回想した。「上半期は特にせわしなく過ぎていった日々だったんですけど、その中でも本当に応援してくださる皆さまからのコメントが心の支えでした」と振り返り「下半期は自分の時間を取りながらバラエティー番組にお邪魔させてもらったり新鮮な日々で刺激的でした。28歳になっても毎日にワクワクできる1年ですごく楽しかった。来年も精いっぱい頑張らなきゃって思える1年にしたいです」と語った。

この1年を漢字1文字で表すなら「笑」とした。「今年は何度も笑いすぎて声がかれたなと思うので。明るい作品が多かったので、作品でも現場でも笑いが絶えなかったです」と笑みを浮かべた。