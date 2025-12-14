女優の芳根京子（28）が14日、都内で行われた「芳根京子カレンダー2026」（ワニブックス刊）発売記念イベントに登壇した。

“芳根京子の今”をテーマに撮影。多幸感あふれる笑顔やリラックスした様子をはじめ、ペットのフェレットとの共演も見どころ。自身にとって初めてのカレンダーで「写真集よりも手軽に自分の今撮りたいもの、撮って欲しいこと、今の私を納めてもらうのにすごくカレンダーいいなと思って」と春頃にマネジャーに制作希望を伝えたという。

作品では、ペットで相棒のフェレットと共演。「たぬこ」との共演は芳根のリクエストで、ダメ元でお願いしたところ快諾されたという。「大爆笑している姿は、『たぬこ（ペットの名前）』から引き出してもらったなと思います。私の誕生日と『たぬこ』の誕生日が把握できるカレンダーになっています（笑い）。初めてのカレンダーだからこそ、好きなものを詰め込もうとなったときに、たぬは外せないなと」と明かした。「たぬこ」のギャラについては「いっぱいご飯はあげました」と笑った。

作品に点数を付けるなら「120点です！」と満面の笑み。「とにかくたくさん詰め込めたので、見てくださった方が毎月楽しんでくださるカレンダーになったのではないかなと。『役を通してではない、芳根京子という人間を楽しんでもらえたらな』と精いっぱい作ったので、（スタッフ）みんなのパワーをぎゅっとして120点です」と花丸を付けた。