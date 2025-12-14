2025年12月9日、元モーニング娘。でタレントの辻希美が自身のYouTubeチャンネルを更新。スーパーマーケットのヤオコーで買った購入品を紹介した。

【写真】辻希美が初のヤオコーで爆買いした商品たち

今回投稿された「【初！ヤオコー購入品紹介】お惣菜が美味しすぎてテンション爆上がり ２日連続行ってしまいましたw【オープニングセール】」では、ヤオコーがずっと気になっていたと語る辻。そんなヤオコーが近くにオープンしたそうで、買い物をしてきたという。

「まじで楽しかった」「ヤオコー、やばい！」とテンション上がり気味な様子の辻。早速購入品を紹介していくことに。まずはアイスを冷凍庫にしまい、次に取り出したのは、半額で買ったマグロのお刺身。さらに、次男の青空くんに買ってきたという黒毛和牛のステーキ肉、ランプ肉、モモステーキ肉、牛モモブロックなど、次々とお肉を取り出す。どれも50％オフだったそうで、受験勉強を頑張っている青空くん用にたくさん購入したと語った。さらに豚バラブロック、鮭5切れ、味付け魚切り身、味付け豚バラ肉、焼肉のたれ2本、冷凍餃子、生ハム、レタス、ブロッコリーなど、大量に食材やデザートをゲットしていた。

そして惣菜系へ。まずはローストビーフポテトボールを紹介。実際に食べてみると、「美味しい！」とテンションが爆上がりする辻。「また買っちゃうわ」とかなり気に入った様子だった。続いて砂肝の塩焼き、たこときゅうりのおつまみ、お肉やわらか黒酢入り酢豚、豚タン塩と、惣菜をみんなで食べ始める。

もちろんデザートも購入済みだ。ひとくちチョコバナナを食べた辻は非常に気に入った様子で、ヤオコーに向かっている近所の友だちにLINEをして、追加で買ってきてもらおうとしするほどハマった様子。ほかにもきな粉とあんこのおはぎ、大学イモ、黒ゴマ豆乳プリン、モンブランプリンなども取り出して、実食。そんななか一番テンションが上がっていたのは、なめらか寄せプリン。全身で美味しさを表現し、踊ってしまうほどであった。

場面が切り替わると、翌日に。この日は鮭が50％オフだったらしく、2日連続でヤオコーに行ってきたそうだ。さらにローストビーフポテトボール、豚タンなど昨日食べて美味しかったものや、新しい惣菜、そしてひとくちチョコバナナとなめらか寄せプリンも欠かさず買ってきていた。最後は「最高に楽しいですね。テーマパークのような楽しさです」と話しながら動画を終えていた。

そんな同動画には、「プリンの美味しさ表現してる辻ちゃんが可愛すぎた」「買い物紹介のときの辻ちゃん、明るくてニコニコしてて観てて幸せになる」「辻ちゃんの食べてる姿ずっとみてられます」などのコメントの他、ヤオコーのおすすめ商品を紹介しているコメントも多く寄せられていた。

（文＝高橋梓）