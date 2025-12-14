川崎麻世「息子みたいな」THE RAMPAGE・RIKUのライブへ「歌声が大好き」

俳優の川崎麻世が13日に自身のアメブロを更新。ダンス＆ボーカルグループ・THE RAMPAGEのRIKUのソロライブへ足を運んだことを報告した。

この日、川崎は「息子みたいな THE RAMPAGEのボーカルRIKUのソロライブに行って来ました」と報告し「RIKUの歌声が大好きで癒されます」とコメント。RIKUとの2ショットを公開した。

続けて、前日に芦屋市でのイベント後、東京に戻ってから直接ライブ会場へ向かったことを明かし「帰宅せずそのまま六本木ミッドタウンのビルボードまで行って来ました」と説明。会場については「素敵なライブハウスでここで出来るだけでも素晴らしい」と称賛した。

また、バックステージでRIKUと面会したといい、新曲について「80年代の映画音楽みたいで」「RIKUの歌声と凄く合ってる」と絶賛したことを報告。するとRIKUから「麻世さんとまた寿司を食べに行きたい」と言われたそうで「急に寿司が食べたくなり1人で寿司屋に行って来ました」とその後の行動を明かした。

さらに、翌日も1人で寿司店を訪れたといい、行きつけの店の大将から「オーダーする前にお待たせとコハダを一貫置いてくれた」というエピソードを披露。「さすが行きつけならわかってくれる だっていつもコハダからスタートなんです」と嬉しそうにつづり「二日連続1人寿司でした」とブログを締めくくった。