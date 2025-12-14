EXOレイ、韓国ファンミーティング不参加を当日発表「やむを得ない事情により」
EXOのレイ（チャン・イーシン）が、きょう14日に韓国・仁川インスパイアアリーで開催されるファンミーティング『EXO'verse』に不参加となる。公式ファンコミュニティ「weverse」を通じ、発表された。
EXOの所属事務所「SM ENTERTAINMENT」は「やむを得ない事情により、メンバーのレイがファンミーティングに参加できなくなりました」と発表。「長い間お待ちいただき、またご声援をお寄せくださったファンの皆さまに、突然の参加メンバー変更のご案内となりましたこと、何卒ご理解を賜りますようお願い申し上げます」と謝罪した。
なお、希望者は手数料なしでの払い戻しができる。
レイは近年、出身地である中国での活動を中心に行っていたが、同イベントで久しぶりにEXOの活動に合流する予定だった。
