◆バレーボール全日本選手権（天皇杯） 準々決勝 サントリー １―３（２３―２５、２１―２５、２５―２２、２７―２９）Ｖ北海道（１４日、東京体育館）

男子準々決勝が行われ、昨年大会覇者のサントリーがＶ北海道にセットカウント１―３で敗れた。４強に届かず、大会２連覇の夢は破れた。日本代表でチームの主将・高橋藍は「大事な場面で１点を取りきれなかったから負けたと思います。今日のチームで負けたことが悔しいです」と言葉を振り絞った。

Ｖ北海道とは大同生命ＳＶリーグで今季、２勝ともにストレート勝ち。しかし、この日は得点源のＤ・ムセルスキーと日本代表でミドルブロッカー小野寺太志が下半身のコンディション不良で先発から外れた。ムセルスキーに代わって急きょクリュカがオポジットに入り、慣れない布陣だが「言い訳にしたくなかった」と主将。だが、第１セット（Ｓ）、第２Ｓともに序盤はリードしながら、中盤以降は、普段は強みとしているブロックとレシーブのシステムが機能せず、スパイクレシーブで苦しむ場面が多く、相手に逆転されて連取を許した。

０―２で後がなくなった第３Ｓは、２―２でスパイクレシーブした藍が鋭いバックアタックを決め、流れを取り戻した。セット終盤まで競り合った。後衛にレシーブ要員の藤中颯志を入れ、ブレイクにつなげると、セットポイントから２０７センチのクリュカが相手のスパイクをブロックして取り返した。１―２の第４Ｓもセッター関田誠大はサイドの藍に多くトスを上げて、終盤まで競り合った。２５―２６の場面で藍がライトから決めて粘った。しかしその後、藍のサーブがネットにかかって、相手に２度目のマッチポイントを握られると、最後は途中出場の甲斐孝太郎のライトからのスパイクをブロックされ、敗退が決まり、メンバーは頭を抱え、ぼう然とコートに立ち尽くした。

連覇がかかるリーグでは開幕こそ大阪Ｂに黒星を喫したが、１３連勝中。次戦は２７、２８日に大阪・おおきにアリーナ舞洲でのホームで大阪Ｂを迎え撃つ。藍主将は「リーグで連勝している。ここで１つ負けたことは、どこを伸ばしていかないのか、負けから気づける部分だと思う。練習からまた（大阪）ブルテオンとのホームゲームもあるので、進化できるように高い意識を持ってやっていきたい」と必死に顔を上げた。