藤崎ゆみあ、2025年は『イクサガミ』ヒロインで飛躍の年に 高校生活最後で修学旅行にも
俳優の藤崎ゆみあが14日、都内で行われた「藤崎ゆみあファースト写真集『FUJISAKI YUMIA』」（東京ニュース通信社刊）記者会見に出席し、Netflixシリーズ『イクサガミ』出演で飛躍したことし1年を振り返った。
【全身写真】純白のワンピースでにっこり！ピュアな魅力を見せた藤崎ゆみあ
純白に淡い水色と桃色の花柄がキュートなワンピースで登場した藤崎は今年、Netflixシリーズ『イクサガミ』にヒロインとして出演し、俳優として飛躍。「『イクサガミ』も配信されて、今まで以上の反響だったり、周りの人から笑顔で良かったねって言ってもらえた1年」と振り返り、「インスタでもいろんな方からお言葉をいただいたりできたので、人と話し合えた時間が多かった」とにっこり。
一躍注目を集めた1年となったが、「高校最後で修学旅行も行けたこともあって、友達との中も深まったり、本当にいろんな人に囲まれてわいわいできた楽しい1年でした」と年相応のあどけなさものぞかせた。
撮影は所属する事務所名にもなっているギリシャ・メテオラで敢行。灼熱の太陽が降り注ぐ中、修道院のある地上約600メートル地点まで坂や階段を登ったり、崖の上から夕陽を眺めたり、ギリシャの首都・アテネではパルテノン神殿や地元の市場、観光地となっているシンタグマ広場などを訪れたり、地中海まで足をのばしたほか、本場のヨーグルトやオリーブ、魚介類を堪能するなど、ギリシャを思う存分味わう旅となった。
【全身写真】純白のワンピースでにっこり！ピュアな魅力を見せた藤崎ゆみあ
純白に淡い水色と桃色の花柄がキュートなワンピースで登場した藤崎は今年、Netflixシリーズ『イクサガミ』にヒロインとして出演し、俳優として飛躍。「『イクサガミ』も配信されて、今まで以上の反響だったり、周りの人から笑顔で良かったねって言ってもらえた1年」と振り返り、「インスタでもいろんな方からお言葉をいただいたりできたので、人と話し合えた時間が多かった」とにっこり。
撮影は所属する事務所名にもなっているギリシャ・メテオラで敢行。灼熱の太陽が降り注ぐ中、修道院のある地上約600メートル地点まで坂や階段を登ったり、崖の上から夕陽を眺めたり、ギリシャの首都・アテネではパルテノン神殿や地元の市場、観光地となっているシンタグマ広場などを訪れたり、地中海まで足をのばしたほか、本場のヨーグルトやオリーブ、魚介類を堪能するなど、ギリシャを思う存分味わう旅となった。