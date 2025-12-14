昔のゲームボーイってまだ売れる？ 箱付き・付属品ありだといくらくらいか調べてみました

レトロゲームの需要が再び拡大している

ゲームボーイが今なお注目される背景には、レトロゲーム市場の拡大があります。当時子どもだった30～40代が「昔の名作をもう一度遊びたい」と考えるほか、コレクション目的で集める人も増えています。発売から長い年月がたち、きれいな状態で残っている個体は少なく、供給不足になりやすい点も価格を支える理由です。

こうした市場の変化は、国内に限らず海外にも広がっています。特に本体カラーや年代による違いを楽しむコレクターが多く、一定の需要が保たれているため、ゲームボーイは古いだけのゲーム機ではなく、今でも再販価値のあるアイテムとして扱われています。



箱付き・付属品ありなら査定額が大きく変わる

2025年時点の一般的な相場を見ると、ゲームボーイ本体のみの買い取り額は数千円程度にとどまることが多く、状態次第ではさらに低くなります。一方で、箱・説明書・付属品などがそろった完品は評価が大きく変わり、数万円台の査定が付く例もあります。

査定で見られるポイントは、主に「状態」と「そろっているものの数」です。外箱がきれいに残っているか、説明書が折れていないか、アダプターやケーブルが当時のまま存在するかといった点が重要です。

特に箱や紙類の保存状態は価値への影響が大きく、少しの傷でも減額になる場合があります。こうしたポイントは査定額に直結するため、売却前に把握しておくと評価アップにつながります。



高額査定のために確認しておきたいこと

ゲームボーイをできるだけ高く売るためには、査定前の準備が欠かせません。ちょっとした確認や手入れだけでも評価が変わることがあり、結果的に査定額に大きな差が生まれることがあります。本章では、売却前に押さえておきたいポイントを整理します。

まず、行いたいのは動作確認です。電源が入り、画面が正常に表示され、ボタンが問題なく反応するかを確かめておくことで、査定時のトラブルを防げます。外観は軽くクリーニングして、汚れやホコリを取り除いておくと印象が良くなります。ただし、分解や改造は減額の原因となるため避けましょう。

次に、付属品の有無を整理します。箱や説明書だけでなく内箱、ビニール袋、広告チラシといった細かなものも価値に影響します。自宅に眠っているものをまとめて確認し、どこまでそろっているか把握しておくと査定がスムーズです。

さらに、買い取り額は店舗によって差があるため、複数社に見積もりを取ることが大切です。同じ状態のゲームボーイでも、業者の得意分野や販売ルートによって数千～数万円の差が生じることがあり、比較は欠かせません。



ゲームボーイを売るときはまず査定に出してみよう

昔のゲームボーイは、状態が良いほど価値が残りやすい資産といえます。特に箱付き・付属品ありの完品は希少性が高く、今後も一定の需要が見込まれます。

押し入れに眠り続けているなら、まずは現在の状態を確認し、複数の買い取り店に査定を依頼してみるのが賢い方法です。思わぬ金額に変わる可能性があり、売るべきかどうかを冷静に判断しやすくなるでしょう。

