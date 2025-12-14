1児の母・木村文乃、彩り豊かな手料理7品披露「手間と愛情が詰まってる」「チューリップから揚げ綺麗」と絶賛の声
【モデルプレス＝2025/12/14】女優の木村文乃が12月13日、自身のInstagramを更新。彩り豊かな手料理を7品公開し、話題を呼んでいる。
【写真】1児の母・38歳女優「チューリップから揚げ綺麗」手料理7品
◆木村文乃、彩り豊かな“まんぷくごはん”を披露
木村は、ぶたひき肉と青梗菜のピリ辛麻婆春雨、紅鮭の塩焼き、手羽元のチューリップから揚げ、モロヘイヤとめかぶ納豆のネバネバひじき、切り干し大根、お味噌汁、寝かせ玄米ごはんなど、7品の家庭料理を紹介。彩り豊かで栄養バランスの取れた“まんぷくごはん”を披露している。
◆木村文乃の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「品数がすごい」「彩りが美しい」「美味しそう」「チューリップから揚げ綺麗」「手間と愛情が詰まってる」「健康的で憧れる食卓」などとコメントが集まっている。
木村は2016年に一般男性と結婚し、2019年に離婚を発表。2023年3月に一般男性との再婚、同年7月に第1子の出産を報告した。（modelpress編集部）
