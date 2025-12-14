´Ú¹ñ¥¢¥¤¥É¥ë¤Èº§Ìó¤·¤¿ºßÆü¥³¥ê¥¢¥ó½÷À¡¢33»þ´Ö¤Î¿ØÄË¤ò·Ð¤ÆÌ¼¤ò½Ð»º¡ÄÈÖÁÈ¤¬Ì©Ãå
¥Ü¡¼¥¤¥º¥°¥ë¡¼¥×¿ÀÏÃ¡ÊSHINHWA¡Ë¤Î¥¤¡¦¥ß¥Ì¤ÎÌ¼¤¬¤Ä¤¤¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥¤¡¦¥ß¥Ì¡¢°¦Ì¼¤Î¼Ì¿¿¤ò¸ø³«
µî¤ë12·î13Æü¡¢´Ú¹ñ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿KBS 2TV¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£ÈÖÁÈ¡Ø²È»ö¤ò¤¹¤ëÃË¤¿¤Á¡Ù¥·¡¼¥º¥ó2¤Ç¤Ï¡¢½Ð»ºÍ½ÄêÆü¤¬²á¤®¤¿¸å¡¢Ì¼¤ò»º¤ó¤ÀºÊ¥¤¡¦¥¢¥ß¤Î»Ñ¤¬Âª¤¨¤é¤ì¤¿¡£
¥¤¡¦¥ß¥Ì¤ÏÈÖÁÈ¤ÇÌ¼¤ÎÍ½ÄêÆü¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Æ¤¤¿¤¬¡¢¤½¤ÎÆü¤Ï¤Þ¤µ¤Ë´Ú¹ñ¤ÇµÏ¿Åª¤ÊÂçÀã¤¬¹ß¤Ã¤¿12·î4Æü¤À¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¦¥ß¥Ì¤Ï¡Ö¤¤¤Ä½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¡×¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö½éÀã¤Î´¶ÁÛ¤Ï¡©¡×¤ÈÏÃ¤·¤Ê¤¬¤é¡¢½éÀã¤ò¤È¤â¤Ë¸«¤¿ºÊ¤Î»Ñ¤ò»£±Æ¤·¤¿¡£¥¤¡¦¥¢¥ß¤Ï¡¢¡ÖÀã¤¬¹ß¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¹¥¤¡£¤¿¤À¡¢¤¤¤Ä½Ð¤Æ¤¯¤ë¤«¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡×¤È¾Ð¤Ã¤¿¡£
12·î7Æü1»þ¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ì¤ÏÈÖÁÈ¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤ËµÞ¤¤¤ÇÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤¿¡£Èà¤Ï¡¢¡Öº£ËÜÅö¤Ë¿ØÄË¤¬Íè¤¿¤è¤¦¤Ç¡¢¶ÛµÞ¾õÂÖ¤Ê¤Î¤ÇÉÂ±¡¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¸«¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È»×¤¦¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢¥¤¡¦¥¢¥ß¤ÏÄ«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â»Ò¶¡¤ò»º¤à¤³¤È¤¬¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¿ØÄË¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢Â¥¿ÊºÞ¤òÂÇ¤Ã¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¡£Èà½÷¤Ï¡¢¡Ö²¼Ê¢Éô¤¬1ÈÖÄË¤¯¤Æ¡¢¸Ô´ØÀá¤¬¤È¤Æ¤âÄË¤¤¡×¤ÈÁÊ¤¨¡¢Ì²¤ë¤³¤È¤â¤Ç¤¤º¤ËÄË¤ß¤Ë¶ì¤·¤àºÊ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥¤¡¦¥ß¥Ì¤Ï¡¢¡Ö¤ªÊì¤µ¤ó¤Î¤ªÊ¢¤Î¤Ê¤«¤¬¤½¤ó¤Ê¤ËÎÉ¤¤¤Î¤«¡×¤È¤ªÊ¢¤Î¤Ê¤«¤Ë¤¤¤ëÌ¼¤ËÁÊ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¡¢ÎÞÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¤¡¦¥¢¥ß¤Ï·ë¶É¡¢12·î7Æü´Ý°ìÆü¤ò¿ØÄË¤Ë¶ì¤·¤ß¤Ê¤¬¤é¡¢²á¤´¤·¤¿¡£°å»Õ¤Ï¡¢¡Ö3Æü¤òÄ¶¤¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¤¡£Äë²¦ÀÚ³«¤â¹Í¤¨¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
»Ò¶¡¤ò¼«Á³Ê¬ÊÚ¤Ç»º¤ß¤¿¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤¿¥¤¡¦¥¢¥ß¤¬»ÄÇ°¤¬¤ë¤Î¤ÏÌÜ¤Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤¿¡£½÷Í¥¥¤¡¦¥è¥¦¥©¥ó¤Ï¡¢¡Ö»ä¤â¼«Á³Ê¬ÊÚ¤ò¹Í¤¨¤¿¤¬¡¢¼ê½Ñ¤ò¤·¤Ê¤±¤ì¤Ð¤Ê¤é¤Ê¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¡¢¼«Ê¬¤Î²á¤Á¤ß¤¿¤¤¤Ë´¶¤¸¤é¤ì¤¿¡£¤½¤Î¤È¤¤Ï¤½¤¦´¶¤¸¤¿¡×¤ÈÈà½÷¤Îµ¤»ý¤Á¤ò»¡¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤Ä¤¤¤Ë12·î8Æü¡¢¥¤¡¦¥¢¥ß¤Ï33»þ´Ö¤Î¿ØÄË¤ò·Ð¤ÆÌ¼¤ò»º¤ß¡¢¥¤¡¦¥ß¥Ì¤ÏºÊ¤Ë»÷¤¿²Ä°¦¤¤Ì¼¤È°ì½ï¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡Êµ»öÄó¶¡¡áOSEN¡Ë