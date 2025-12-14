ºå¿À¡¡´äºêÍ¥¡õÀÐ°æÂçÃÒ¡¡¶¥ÇÏ¤Ç¤â´äºê¤Ï¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¥¤¥¹¡¢ÀÐ°æ¤Ï¥Þ¥Ã¥¹¥ë
¡¡ºå¿À¤Î´äºêÍ¥Åê¼ê¡Ê£³£´¡Ë¤ÈÀÐ°æÂçÃÒÅê¼ê¡Ê£²£¸¡Ë¤¬£±£´Æü¡¢Ê¼¸Ë¸©ÊõÄÍ»Ô¤Îºå¿À¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¡¢£Ç£±¡¦ºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥ê¡¼¥º¤ÎÍ½ÁÛ¥È¡¼¥¯¥·¥ç¡¼¤ò¹Ô¤Ã¤¿¡£¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ç¤ÏÉ½¾ð¤òÊø¤¹¤³¤È¤Î¤Ê¤¤´äºê¤À¤¬¡¢¶¥ÇÏ¤Î·ë²Ì¤Ë¤â¡ÖÉ½¾ð¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¥Ý¡¼¥«¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤ò¹ðÇò¡£¥Û¡¼¥à¤Ç¤Î¥Ê¥¤¥¿¡¼¤ÎÆü¤ÏÎý½¬¸å¤ÎµÙ·ÆÃæ¤Ë¡¢½Å¾Þ¥ì¡¼¥¹¤Î»þ´ÖÂÓ¤È½Å¤Ê¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤¯¡¢ÀÐ°æ¤Ï´äºê¤ÎÍÍ»Ò¤ò¡Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤Ç¡ØÅö¤¿¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ù¤Ã¤Æ¡¢ÌµÉ½¾ð¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤·¤¿¡£
¡¡Í½ÁÛ¤Ç¤ÏÀÐ°æ¤¬¦¥¢¥ë¥Ð¥ó¥Ì¤òËÜÌ¿¤Ëµó¤²¤Æ¡¢¡Ö¡Ê±ÇÁüÇÛ¿®¤Î¡ËÍÎÁ²ñ°÷¤Ê¤Î¤ÇÄ´¶µ¤ò¸«¤Æ¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ°¤¤¬¥¥ì¥¤¡£¤ª¿¬¤Î¶ÚÆù¤âÂç»ö¤Ç¤¹¤·¡£ÀèÆü¥Ü¥Ç¥£¡¼¥Ó¥ëÂç²ñ¤Î¥²¥¹¥È¤Ë¹Ô¤«¤»¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢Æ±¤¸¤è¤¦¤ÊµÓ¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡×¤È¥Þ¥Ã¥¹¥ë¥¥ã¥éÁ´³«¤ÇÎÏÀâ¡£Çã¤¤ÌÜ¤ò¡Ö£³Ï¢Ê£¦¡Ý¥©±¡Ý¤Û¤ÜÁ´¡×¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡´äºê¤ÎËÜÌ¿¤Ï¥¥®¥ã¥é¥Ü¡¼¥°¤Ç¡¢¡Ö¥Ç¥«¤¤ÇÏ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤Ç¡£¥Ñ¥ï¡¼¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡£ÀîÅÄ¤µ¤ó¤¬¿ä¤·¤Ç¹¥¤¤Ê¥¸¥ç¥Ã¥¡¼¤Ê¤Î¤Ç´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¥¨¡¼¥ë¡£¡Ö¥ï¥¤¥É¥¡Ý¦¡×¤Î£±ÅÀÇã¤¤¤ÇÃË¤é¤·¤µ¤ò¸«¤»¤¿¡£